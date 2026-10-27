Против дрона есть приемы

Вопрос о том, как встроить подобные аппараты в общую систему защиты, ранее обсуждался на правительственном уровне. 17 июля первый вице-премьер Денис Мантуров провел тематическую сессию по применению дронов-перехватчиков в зонально-объектовой системе ПВО. Он заявил о необходимости определить требования к аппаратам для борьбы со средними и дальними беспилотниками, наладить массовый выпуск моделей с разными способами запуска, унифицировать комплектующие и снизить затраты на серийное производство. Кроме того, господин Мантуров указал на необходимость улучшить взаимодействие перехватчиков с системами обнаружения, целеуказания и управления, а также с другими средствами борьбы с БПЛА. Замминистра обороны Василий Осьмаков на той же сессии сообщил, что организация ПВО выстраивается на единой информационно-управляющей системе, а для оперативной обработки данных используются в том числе технологии искусственного интеллекта (ИИ).