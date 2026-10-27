Против дрона есть приемы
Как российские разработчики осваивают БПЛА-перехватчики
На фоне атак украинских беспилотников на российские города и инфраструктурные объекты военные ищут способы усилить противовоздушную оборону. В качестве одного из дополнительных средств защиты рассматриваются дроны-перехватчики, о применении которых все чаще отчитываются в Минобороны. Правда, оценить их эффективность пока сложно, поскольку результат зависит не только от характеристик самих аппаратов, но и от работы всей системы обнаружения, сопровождения и целеуказания, отмечает собеседник “Ъ” из числа разработчиков подобных БПЛА.
О применении перехватчиков Минобороны сообщает с сентября. По данным ведомства, расчеты с дронами «Лис-2» за два месяца уничтожили более 200 беспилотников над Брянской областью, в том числе 17 — за один налет. Мобильные огневые группы «БАРС-Курск» используют перехватчики «Елка» и «Лис» для борьбы с FPV-дронами на оптоволокне. 16 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская ПВО уничтожает более 98% беспилотников противника, однако отдельные данные об эффективности именно дронов-перехватчиков не приводились.
Вопрос о том, как встроить подобные аппараты в общую систему защиты, ранее обсуждался на правительственном уровне. 17 июля первый вице-премьер Денис Мантуров провел тематическую сессию по применению дронов-перехватчиков в зонально-объектовой системе ПВО. Он заявил о необходимости определить требования к аппаратам для борьбы со средними и дальними беспилотниками, наладить массовый выпуск моделей с разными способами запуска, унифицировать комплектующие и снизить затраты на серийное производство. Кроме того, господин Мантуров указал на необходимость улучшить взаимодействие перехватчиков с системами обнаружения, целеуказания и управления, а также с другими средствами борьбы с БПЛА. Замминистра обороны Василий Осьмаков на той же сессии сообщил, что организация ПВО выстраивается на единой информационно-управляющей системе, а для оперативной обработки данных используются в том числе технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Разработчики предлагают аппараты для разных типов целей. Так, представленный в октябре реактивный перехватчик ДФ-1 «Росчерк» способен развивать скорость до 500 км/ч и находиться в воздухе до 50 минут. Компания-разработчик заявляла о возможности быстро наладить его крупносерийное производство, сейчас дрон проходит заводские испытания. «Кащей», впервые представленный 21 октября, использует ИИ и развивает скорость до 320 км/ч. Представители компании-разработчика сообщали о применении этого аппарата частными охранными фирмами и рядом крупных предприятий из сферы нефтепереработки.
Как поясняет собеседник “Ъ” в одной из компаний беспилотной отрасли, которая производит дроны-перехватчики, результат применения подобных устройств зависит не только от их характеристик.
Первая задача — своевременно обнаружить воздушную цель, определить ее параметры и передать информацию расчету, который должен успеть подготовить перехват. Выявление беспилотника на подлете к объекту осложняется значительной площадью территории России. Если цель замечена поздно или данные о ней поступают с задержкой, скорость и маневренность перехватчика могут оказаться недостаточными для успешного перехвата.
Отдельный вопрос — автоматизация наведения. По словам собеседника “Ъ”, системы автоматического захвата цели, в том числе с применением нейросетевых алгоритмов, пока имеют ограничения. Поэтому развитие таких аппаратов требует не только совершенствования бортовых систем, но и надежного обмена данными между средствами обнаружения, пунктами управления и расчетами перехватчиков.
Массовое производство беспилотников само по себе не гарантирует, что они будут своевременно получать информацию о цели и смогут применяться с нужной эффективностью.
Также есть ограничения, связанные с условиями применения. Вблизи населенных пунктов даже успешный перехват не исключает падения обломков беспилотника или самого аппарата-перехватчика на землю. Поэтому выбор способа борьбы должен зависеть от конкретной обстановки и расположения защищаемого объекта. По оценке собеседника “Ъ”, дроны-перехватчики способны усилить существующую систему ПВО, но не заменить ее комплексную работу.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 3