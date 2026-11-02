Ярославская компания решила обанкротить связанный с воронежским ЛВЗ торговый дом

По данным Rusprofile, ООО Торговый дом «Бутурлин» зарегистрировано в августе 2024-м в Воронеже. Основной вид деятельности — оптовая торговля напитками. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Генеральным директором является Михаил Якунин. Компания принадлежит трем физическим лицам: Эвелине Родионовой (50%), Всеволоду Китаеву (25%) и Елене Дударевой (25%). По итогам 2025 года выручка компании выросла почти в 40 раз — с 9,6 млн до 375 млн руб. При этом убыток увеличился более чем в 3,5 раза — с 19 млн до 66,8 млн руб.