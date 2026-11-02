Ярославская компания решила обанкротить связанный с воронежским ЛВЗ торговый дом
Ярославское ООО «Центр-инвест» сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным воронежского ООО Торговый дом «Бутурлин», связанного с местным АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод». Соответствующее уведомление опубликовано на «Федресурсе».
Сумма задолженности и основания возникновения требований не раскрываются.
В августе «Центр-инвест» обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском о взыскании 52,7 млн руб. по трем договорам лизинга. Ответчиками по делу указаны АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» и связанные с ним ООО «Боттл» и ООО ТД «Бутурлин». В требованиях также фигурирует московское ООО «Агат». Рассмотрение дела отложено на 18 ноября.
По данным Rusprofile, ООО Торговый дом «Бутурлин» зарегистрировано в августе 2024-м в Воронеже. Основной вид деятельности — оптовая торговля напитками. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Генеральным директором является Михаил Якунин. Компания принадлежит трем физическим лицам: Эвелине Родионовой (50%), Всеволоду Китаеву (25%) и Елене Дударевой (25%). По итогам 2025 года выручка компании выросла почти в 40 раз — с 9,6 млн до 375 млн руб. При этом убыток увеличился более чем в 3,5 раза — с 19 млн до 66,8 млн руб.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что тульское ООО «Эталон» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод».