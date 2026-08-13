С Бутурлиновским ЛВЗ и продавцами алкоголя судятся по договорам лизинга

12 августа Арбитражный суд Ярославской области принял к рассмотрению иск ярославского «Центр-Инвест» к АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ). Претензии получили и связанные с ним воронежские продавцы ООО «Боттл» (винный бутик El Grado на проспекте Революции и Московском проспекте в Воронеже) и ООО ТД «Бутурлин». Ответчикам предъявлен долг на сумму 52,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд назначен на 7 октября. Третьим обвиняемым по делу выступает московское ООО «Агат», занимающееся компьютерными технологиями, которое аффилированно с воронежскими юрлицами завода.

Также ярославская компания подала еще один иск к воронежскому винному бутику на 9 млн руб. Подробности требований пока не раскрываются, заседание пройдет 19 августа.

Между компаниями это не единственное разбирательство: еще одно дело было заведено в прошлом году. В октябре 2025 года «Центр-Инвест» потребовал взыскать с ЛВЗ 19,2 млн руб. по трем договорам лизинга (от августа, сентября и декабря) 2024 года.

Предметами сделки стало различное оборудование, такое как комплекты промышленных роботов, оборудования для приемки, хранения и отпуска этилового ректификованного спирта, холодильный агрегат.

По версии «Центр-Инвест», Бутурлиновский ЛВЗ допустил просрочку платежей. Впоследствии требования к ООО «Боттл» были выделены в отдельное производство, а в рамках первоначального дела рассматривались требования к Бутурлиновскому ЛВЗ, ООО «Агат» и ТД «Бутурлин». Суд удовлетворил требования лизингодателя полностью. В июле ЛВЗ направил апелляционную жалобу по этому спору.

АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в городе Бутурлиновка Воронежской области. Уставный капитал — 548,3 млн руб. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. В 2025 году выручка Бутурлиновского ЛВЗ составила 121 млн руб., что на 32% больше, чем в 2024-м (91,8 млн руб.). Чистая прибыль выросла на 12% — с 223 до 249 тыс. руб. Предприятие выступает ответчиком по пяти арбитражным делам на сумму 49 млн руб. Акционеры ЛВЗ не раскрываются. По данным «Ъ-Черноземье», предприятие контролирует его гендиректор Юрий Зацепин, которому через столичное ООО «Агат» принадлежит 67,5% акций. Собственником еще 20% выступает МИЗО. Пакет региона не является мажоритарным и не позволяет в существенной степени влиять на принятие решений органами управления ЛВЗ. Третий акционер — Анатолий Крымов, который владеет 12,4% акций через московское ООО «ЛВЗ холдинг». По данным на 31 декабря 2025 года стоимость чистых активов ЛВЗ составляла 512,6 млн руб. Среднесписочная численность работников за 2025-й составляет 102 человека. Торговое предприятие «Боттл» зарегистрировано в Воронеже и входит в число участников нескольких разбирательств, связанных с Бутурлиновским ликеро-водочным заводом.

Как стало известно «Ъ-Черноземье», руководство и акционеры Бутурлиновского ликеро-водочного завода при поддержке правительства Воронежской области ищут инвестора для перезапуска предприятия на фоне налоговой задолженности и исполнительных производств.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова