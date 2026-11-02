Расторгнут контракт с ленинградским подрядчиком ремонта драмтеатра в Тамбове

По данным Rusprofile.ru, ООО «Проспект-в» зарегистрировано в 2009 году в городе Выборг Ленинградской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Максим Забытов, а единственным учредителем компании выступает Владимир Кузьмичев. По итогам 2025 года выручка компании по сравнению с 2024-м выросла более чем в четыре раза — с 43 млн руб. до 177 млн руб. Чистая прибыль увеличилась на 80% — с 10 млн до 18 млн руб.