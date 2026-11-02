Расторгнут контракт с ленинградским подрядчиком ремонта драмтеатра в Тамбове
Власти Тамбовской области планируют до декабря 2026 года повторно заключить контракт на капитальный ремонт здания областного драматического театра имени Луначарского на улице Интернациональной, 15. Соглашение с ленинградским ООО «Проспект-в» расторгли в одностороннем порядке 13 октября, поскольку подрядчик не приступил к работам. Об этом сообщил аналитик управления по обеспечению деятельности главы региона — секретариата правительства Тамбовской области Сергей Чеботарев на еженедельной планерке в облправительстве.
«Особое внимание этому объекту потому, что он обязательно станет центром торжеств, посвященных 250-летию наместничества. Тамбовский театр — это символ губернии»,— подчеркнул господин Чеботарев.
Контракт с подрядчиком заключили в июне на 121,4 млн руб., он снизил начальную цену на 12,1 тыс. руб.
Обществу предстояло исполнить обязательства до 4 декабря 2027 года. За семь этапов подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт фасадов с заменой (ремонтом) окон, восстановить кровлю, а также утилизировать строительный мусор.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Проспект-в» зарегистрировано в 2009 году в городе Выборг Ленинградской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Максим Забытов, а единственным учредителем компании выступает Владимир Кузьмичев. По итогам 2025 года выручка компании по сравнению с 2024-м выросла более чем в четыре раза — с 43 млн руб. до 177 млн руб. Чистая прибыль увеличилась на 80% — с 10 млн до 18 млн руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в марте контракт на ремонт филиала Жердевской школы №2 в селе Бурнак Тамбовской области за 108,9 млн руб. заключили с московским ООО ПСК «Квартал». Однако в августе заказчик расторг договор в одностороннем порядке из-за существенного нарушения сроков: при плановой готовности 12% фактически работы были выполнены лишь на 2%. В сентябре компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. В октябре же стало известно, что работы выполнит саратовское ООО «Поволжский строительный комбинат №1». Компания отремонтирует школу за 115,8 млн руб.