Здание Тамбовского драмтеатра отремонтирует ленинградская компания за 121 млн

Ленинградское ООО «Проспект-в» капитально отремонтирует объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание театра им. Луначарского А. В.» на улице Интернациональной, 15 в Тамбове. Сейчас там располагается Тамбовский драмтеатр. Компания выиграла контракт за 121,4 млн руб., снизив начальную цену на 12,1 тыс. руб. При этом ООО «Проспект-в» стало единственным участником конкурса в электронной форме. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В здании ОКН базируется Тамбовский драмтеатр

Фото: tambovteatr.ru В здании ОКН базируется Тамбовский драмтеатр

Фото: tambovteatr.ru

Исполнить обязательства нужно до 4 декабря 2027 года. За семь этапов подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт фасадов с заменой (ремонтом) окон, восстановить кровлю, а также утилизировать строительный мусор.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Проспект-в» зарегистрировано в 2009 году в городе Выборг Ленинградской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Максим Забытов, а единственным учредителем компании выступает Владимир Кузьмичев. По итогам 2025 года компания выручила 177 млн руб., чистая прибыль составила 18 млн руб.

В сентябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2026-м министерство культуры Тамбовской области получит из федерального бюджета свыше 244 млн руб. — в два раза больше, чем годом ранее. Эти средства, в частности, планировали направить на капитальный ремонт театра имени Луначарского, здания городского дома культуры в Котовске, библиотеки семейного чтения в Тамбове, краеведческого музея «Уварово».

Мария Свиридова