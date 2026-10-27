Саратовская компания отремонтирует тамбовскую сельскую школу за 116 млн

В марте на эти же работы заключили контракт за 108,9 млн руб. с московским ООО ПСК «Квартал», но в августе его расторгли из-за срыва сроков: при плановой готовности 12% фактическая составляла 2%. На объекте также не хватало квалифицированных рабочих и материалов. Согласно порталу госзакупок, в сентябре 2026 года «Квартал» включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Причиной стало расторжение контракта по одностороннему решению заказчика из-за существенного нарушения условий договора.