Саратовская компания отремонтирует тамбовскую сельскую школу за 116 млн
В Тамбовской области капитальным ремонтом филиала Жердевской школы №2 в селе Бурнак займется саратовское ООО «Поволжский строительный комбинат №1». Компания предложила выполнить работы за 115,8 млн руб. при начальной цене контракта 115,9 млн руб., снизив ее на 0,1%. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Работы победитель выполнит в четыре этапа до 30 сентября 2027 года.
На победу в конкурсе претендовали еще два участника. Один предложил выполнить работы за 111 млн руб., что на 4,2% ниже начальной цены. Второй не стал снижать стоимость. Их наименования не раскрываются.
Здание школы было построено и введено в эксплуатацию в 1972 году. Оно Т-образной формы и переменной этажности — от одного до двух этажей. Строительный объем объекта составляет 9 тыс. куб. м.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит восстановить кровлю и входные группы, обновить системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, водостоков, водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и вентиляции. Также предусмотрены обновление внутренней отделки и утепление стен.
В марте на эти же работы заключили контракт за 108,9 млн руб. с московским ООО ПСК «Квартал», но в августе его расторгли из-за срыва сроков: при плановой готовности 12% фактическая составляла 2%. На объекте также не хватало квалифицированных рабочих и материалов. Согласно порталу госзакупок, в сентябре 2026 года «Квартал» включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Причиной стало расторжение контракта по одностороннему решению заказчика из-за существенного нарушения условий договора.
По данным Rusprofile, ООО «Поволжский строительный комбинат №1» зарегистрировано в декабре 2011 года в Саратове. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директором является Мартин Даниелян, он же — единственный учредитель общества. Уставный капитал составляет 12 тыс. руб. В 2025 году выручка компании составила 104 млн руб. против 55 млн руб. в 2024 году, увеличившись на 89,1%. Чистая прибыль выросла с 4,7 млн руб. до 6,1 млн руб., или на 29,8%.
В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что контракт на строительство детсада на 250 мест в районе пересечения улиц Магистральная и Волжская в Тамбове за 480,9 млн руб. заключили с липецким ООО «Стройотдел», совладельцем которого является бывший депутат горсовета Липецка Александр Кофанов.