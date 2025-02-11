На пост главы курского арбитражного суда рекомендовали Максима Воскобойникова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на последнем заседании рекомендовала назначить на пост председателя арбитражного суда Курской области Максима Воскобойникова. Сейчас он работает судьей 19-го арбитражного апелляционного суда. Об этом сообщило издание «Право.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что решение по кандидатуре господина Воскобойникова было принято «без долгой беседы».

Пост главы курского арбитражного суда освободился еще в конце 2021 года, когда скончался его председатель Андрей Левашов. С сентября 2022 года судом в качестве и.о. руководит Александр Шумаков. В мае того же года на пост председателя рекомендовали Александра Кочеткова, который тогда возглавлял воронежский арбитражный суд. Таких кадровых изменений не произошло.

В апреле 2024-го господин Кочетков ушел в отставку. В июне он приступил к работе директора института права и национальной безопасности Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина. В октябре его место занял Владимир Козлов.

Кроме того, ВККС одобрила назначение судьи арбитражного суда Воронежской области Людмилы Романовой на должность зампреда там же. Во время доклада о ней председатель коллегии Николай Тимошин спросил госпожу Романову о характере сделки на 7 млн руб. Она рассказала, что продала однокомнатную квартиру, взяла кредит и купила двухкомнатную. Отмечается, что после сбора сведений для анкеты судья узнала, что отец ее супруга был судим. Он умер 25 лет назад, поэтому ВККС не посчитала это важным для принятия решения по заявлению госпожи Романовой.

Алина Морозова