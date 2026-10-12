Владимир Путин назначил 19 судей в регионах Черноземья
Президент подписал указ о новых судьях в Курской области
12.10.2026, 19:53
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 19 судей в регионах Черноземья. Соответствующий документ был размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
В Воронежской области судьей Богучарского райсуда назначена Оксана Романенко.
В Белгородской области судьей Валуйского райсуда стала Ирина Хицун, судьей Октябрьского райсуда Белгорода — Валерия Сальникова, а судьей Свердловского райсуда Белгорода — Ирина Батлук. Судьями Старооскольского горсуда стали Елена Кадейкина, Юлия Полежаева и Алексей Ходов, судьей Шебекинского райсуда — Илья Потеряхин, а судьей Яковлевского райсуда — Елизавета Козырева и Андрей Лукиянчук.
В Липецкой области судьей Тербунского райсуда назначена Марина Полякова.
В Курской области заместителем председателя областного суда назначен Михаил Ермаков. Председателем Арбитражного суда региона стал Александр Костерин. Судьей Ленинского райсуда Курска назначена Ирина Алехина, а судьей Беловского райсуда — Елена Петрюкова.
В Орловской области председателем Глазуновского райсуда стала Ирина Беликова, заместителем председателя Мценского райсуда — Зоя Соловьева.
В Тамбовской области судьей Котовского городского суда назначена Елена Сытина, а судьей Мордовского райсуда — Мария Морозова.