Владимир Путин назначил 19 судей в регионах Черноземья

В Белгородской области судьей Валуйского райсуда стала Ирина Хицун, судьей Октябрьского райсуда Белгорода — Валерия Сальникова, а судьей Свердловского райсуда Белгорода — Ирина Батлук. Судьями Старооскольского горсуда стали Елена Кадейкина, Юлия Полежаева и Алексей Ходов, судьей Шебекинского райсуда — Илья Потеряхин, а судьей Яковлевского райсуда — Елизавета Козырева и Андрей Лукиянчук.