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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

Владимир Путин назначил 19 судей в регионах Черноземья

Президент подписал указ о новых судьях в Курской области

12.10.2026, 19:53

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 19 судей в регионах Черноземья. Соответствующий документ был размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
В Воронежской области судьей Богучарского райсуда назначена Оксана Романенко.
В Белгородской области судьей Валуйского райсуда стала Ирина Хицун, судьей Октябрьского райсуда Белгорода — Валерия Сальникова, а судьей Свердловского райсуда Белгорода — Ирина Батлук. Судьями Старооскольского горсуда стали Елена Кадейкина, Юлия Полежаева и Алексей Ходов, судьей Шебекинского райсуда — Илья Потеряхин, а судьей Яковлевского райсуда — Елизавета Козырева и Андрей Лукиянчук.
В Липецкой области судьей Тербунского райсуда назначена Марина Полякова.
В Курской области заместителем председателя областного суда назначен Михаил Ермаков. Председателем Арбитражного суда региона стал Александр Костерин. Судьей Ленинского райсуда Курска назначена Ирина Алехина, а судьей Беловского райсуда — Елена Петрюкова.
В Орловской области председателем Глазуновского райсуда стала Ирина Беликова, заместителем председателя Мценского райсуда — Зоя Соловьева.
В Тамбовской области судьей Котовского городского суда назначена Елена Сытина, а судьей Мордовского райсуда — Мария Морозова.
В июле «Ъ-Черноземье» сообщал о назначении 27 судей в регионах Черноземья.