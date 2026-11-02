Арестованный по делу о взятке чиновник уволился из мэрии Екатеринбурга
Заместитель директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Сергей Васильев, арестованный две недели назад, покинул свою должность по собственному желанию. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, в середине октября Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга заключил Сергея Васильева под стражу до 15 декабря. Его обвиняют в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, Сергей Васильев получил через посредников незаконное денежное вознаграждение за решение о переносе срока незаконно установленного объекта нестационарной торговли на ул. Билимбаевской, а также его узаконивание.
Ранее по обвинению во взяточничестве арестовали замдиректора МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» администрации Екатеринбурга Сергея Вдовенко. По данным «Ъ-Урал», он мог дать показания на Сергея Васильева.