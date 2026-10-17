Суд на Урале арестовал сотрудника мэрии Екатеринбурга Сергея Васильева
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 декабря 2026 года заместителя директора Департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Сергея Васильева, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Органами предварительного расследования он обвиняется в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ)
По версии следствия, Сергей Васильев получил через посредников незаконное денежное вознаграждение за решение о переносе срока незаконно установленного объекта нестационарной торговли на ул. Билимбаевская, а также его узаконивание.
Ранее по обвинению во взяточничестве арестовали замдиректора МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» администрации Екатеринбурга Сергея Вдовенко. По данным «Ъ-Урал», он мог дать показания на Сергея Васильева.