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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Урал

Сотрудника мэрии Екатеринбурга Сергея Вдовенко обвинили в получении взятки

13.10.2026, 10:17
Замдиректора МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» администрации Екатеринбурга Сергея Вдовенко арестовали по обвинению в получении взятки, сообщил источник «Ъ-Урал».

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Он находится под домашним арестом с 9 октября, и пробудет там до 6 декабря. Вдовенко также сотрудничает со следствием, в частности, он дал показания на других чиновников. По данным «Ъ-Урал», вместе с ним по обвинению в получении взятки задержаны бизнесмены Мушег Нерсисян и Олег Пушкарев — сейчас они находятся в СИЗО.
После этого прошли обыски в департаменте потребительского рынка и услуг в мэрии.

Артем Путилов, Ирина Пичурина