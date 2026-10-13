Сотрудника мэрии Екатеринбурга Сергея Вдовенко обвинили в получении взятки
13.10.2026, 10:17
Замдиректора МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» администрации Екатеринбурга Сергея Вдовенко арестовали по обвинению в получении взятки, сообщил источник «Ъ-Урал».
Он находится под домашним арестом с 9 октября, и пробудет там до 6 декабря. Вдовенко также сотрудничает со следствием, в частности, он дал показания на других чиновников. По данным «Ъ-Урал», вместе с ним по обвинению в получении взятки задержаны бизнесмены Мушег Нерсисян и Олег Пушкарев — сейчас они находятся в СИЗО.
После этого прошли обыски в департаменте потребительского рынка и услуг в мэрии.