Сотрудника мэрии Екатеринбурга Сергея Вдовенко обвинили в получении взятки

Он находится под домашним арестом с 9 октября, и пробудет там до 6 декабря. Вдовенко также сотрудничает со следствием, в частности, он дал показания на других чиновников. По данным «Ъ-Урал», вместе с ним по обвинению в получении взятки задержаны бизнесмены Мушег Нерсисян и Олег Пушкарев — сейчас они находятся в СИЗО.