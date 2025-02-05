Прокуратура добилась расторжения договора аренды участка в центре Воронежа

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к областному министерству имущественных и земельных отношений и местному ООО СЗ «Лофтарт», близкому к группе компаний «Крайс», о признании недействительным договора аренды земельного участка по проспекту Революции, 51 «а» площадью 2,6 тыс. кв. м, рядом с которым находится памятный знак жертвам бомбардировки в саду Пионеров. Об этом сообщили в облпрокуратуре. На этом месте застройщик планировал возвести шестиэтажный дом.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск был подан в июне 2023-го. Из документов следует, что сам договор аренды был заключен еще в 2008 году. Третьим лицом в деле заявлен девелопер Николай Уланов, один из основателей ГК «Крайс».

В своих требованиях прокуратура указала, что земельный участок образован на землях, предоставленных для строительства многоквартирных домов. «По результатам выхода на место с привлечением специалистов установлено, что участок фактически используется как придомовая территория многоквартирных жилых домов по улице Театральная, 32 б, проспекту Революции, 51 и был сформирован практически по линии фасадов домов»,— пояснили в облпрокуратуре.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Лофтарт» было зарегистрировано в Воронежской области в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директором является Алексей Коновалов (до него эту должность с 2018-го по 2022 год занимал Иван Корольков) а учредителем — Марина Шурар. Из финансовых показателей следует, что за все десять лет существования компания показывает только нулевую выручку. Единственный раз чистая прибыль была зафиксирована в 2022 году — тогда она составила 5 тыс. руб. С января по октябрь 2018-го господин Корольков являлся руководителем ООО СЗ «Литис» (входит в ГК «Крайс»). Госпожа Шурар была учредителем компании с сентября по декабрь 2017-го. На данным момент директором «Литиса» является Павел Рыжков. Учредителями являются Марсел Таманцев и Николай Уланов. Им принадлежат по 78,75% и 21,25% доли компании соответственно.

О том, что ГК «Крайс» планирует возвести семиэтажный дом в центре Воронежа, стало известно в начале 2023-го. Тогда компания объявила конкурс на лучшее архитектурное решение для дома, победителем которого стала московская архитектурная студия lunn. Проект студии предполагал шестиэтажное здание на 20 квартир общей площадью около 2 тыс. кв.м. и с нежилыми помещениями. Кроме того, там планировали разместить 25 машиномест в подземном паркинге и десять гостевых парковочных мест на территории.

Анастасия Колпачева