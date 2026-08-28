Близкий ГК «Крайс» застройщик проиграл в кассации спор за право аренды участка в центре Воронежа

Арбитражный суд Центрального округа отказал воронежскому ООО СЗ «Лофтарт», близкому к группе компаний «Крайс», в отмене решений первой и второй инстанций по спору о праве на аренду земельного участка на 2,6 тыс. кв. м на проспекте Революции, 51а в Воронеже. Согласно картотеке арбитражных дел, мотивировочная и резолютивная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Речь идет об участке, рядом с которым находится памятный знак жертвам бомбардировки в саду Пионеров. В начале 2023 года ГК «Крайс» заявила, что хочет возвести там многоквартирный дом (МКД), и объявила конкурс на лучшее архитектурное решение. Победившая в нем московская студия lunn предложила концепцию шестиэтажного МКД (один этаж мансардный) на 20 квартир общей площадью около 2 тыс. кв. м с нежилыми помещениями. Кроме того, там планировали разместить 25 машиномест в подземном паркинге и десять гостевых мест на территории.

В июне 2023 года прокуратура Воронежской области обратилась в региональный арбитраж с иском к областному министерству имущественных и земельных отношений и «Лофтарту». Третьим лицом в деле был заявлен девелопер Николай Уланов, один из основателей ГК «Крайс». Надзор требовал признать заключенный в 2008 году договор аренды участка недействительным.

Прокуратура поясняла, что он сформирован для строительства многоквартирных домов, но его границы проходят практически по линии фасадов домов № 32б на улице Театральной и №51 на проспекте Революции. В связи с этим земля фактически используется как придомовая территория.

В феврале 2025 года суд удовлетворил требования надзора. В апреле 19-й арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу «Лофтарта» и частично изменил решение первой инстанции. Он оставил в силе признание договора аренды недействительным, но позволил застройщику пользоваться участком площадью 988 кв. м, «необходимым для эксплуатации и обслуживания» ряда объектов недвижимости. При этом участки на 1 079 кв. м и 496 кв. м компания обязана вернуть министерству имущественных и земельных отношений региона.

Алина Морозова