Застройщик обжаловал расторжение договора аренды участка в центре Воронежа

Воронежское ООО СЗ «Лофтарт», близкое к группе компаний «Крайс», обжаловало решение арбитражного суда региона о расторжении договора аренды земельного участка на проспекте Революции, 51а в облцентре. Согласно картотеке арбитражных дел, жалоба пока не принята к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет об участке площадью 2,6 тыс. кв. м, рядом с которым находится памятный знак жертвам бомбардировки в саду Пионеров. Застройщик планировал возвести там шестиэтажный дом.

Прокуратура региона подала иск к «Лофтарту» и региональному министерству имущественных и земельных отношений в июне 2023 года. Третьим лицом в деле был заявлен девелопер Николай Уланов, один из основателей ГК «Крайс».

Согласно материалам дела, договор аренды был заключен еще в 2008 году. В своих требованиях прокуратура указала, что участок образован на землях, предоставленных для строительства многоквартирных домов. «По результатам выхода на место с привлечением специалистов установлено, что участок фактически используется как придомовая территория многоквартирных жилых домов по улице Театральная, 32 б, проспект Революции, 51 и был сформирован практически по линии фасадов домов»,— поясняли в облпрокуратуре.

О планах ГК «Крайс» возвести МКД на проспекте Революции стало известно в начале 2023-го. Тогда группа объявила конкурс на лучшее архитектурное решение для дома, победителем которого стала московская архитектурная студия lunn. Проект студии предполагал шестиэтажное здание (один этаж мансардный) на 20 квартир общей площадью около 2 тыс. кв. м с нежилыми помещениями. Кроме того, там планировали разместить 25 машиномест в подземном паркинге и десять гостевых парковочных мест на территории.

Алина Морозова