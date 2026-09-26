Трамп отверг предложение Ирана по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг последнее предложение Ирана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с инициативой 25 сентября.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

План Ирана предполагал, что Ормузский пролив будет открыт в течение недели, после чего стороны возобновят переговоры об урегулировании конфликта. «Я отклоняю их предложение»,— сказал Дональд Трамп журналистам около Белого дома (цитата по Reuters).

По информации The Wall Street Journal, у Дональда Трампа возникли сомнения в том, что Иран будет выполнять условия предложенного плана. Американский президент планирует возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в США в ноябре, сообщила газета.