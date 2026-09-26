Трамп отверг предложение Ирана по Ормузскому проливу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг последнее предложение Ирана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с инициативой 25 сентября.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
План Ирана предполагал, что Ормузский пролив будет открыт в течение недели, после чего стороны возобновят переговоры об урегулировании конфликта. «Я отклоняю их предложение»,— сказал Дональд Трамп журналистам около Белого дома (цитата по Reuters).
По информации The Wall Street Journal, у Дональда Трампа возникли сомнения в том, что Иран будет выполнять условия предложенного плана. Американский президент планирует возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в США в ноябре, сообщила газета.
Предложенный Ираном семидневный срок открытия Ормузского пролива не был безусловным: он зависел от прекращения военного давления со стороны США и снятия морской блокады. После отказа Вашингтона эта последовательность — сначала восстановление прохода, затем возобновление переговоров — не получает предусмотренного планом запуска.
Даже политической договоренности было бы недостаточно для немедленного восстановления пропускной способности коридора. В рамках того же проекта стороны должны были в течение 30 дней начать разминирование заблокированных районов пролива, а эксперт Финансового университета Игорь Юшков оценивал восстановление его пропускной способности как отдаленную перспективу.