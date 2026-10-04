Иран подтвердил актуальность предложения открыть Ормузский пролив за неделю

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранское предложение открыть Ормузский пролив за семь дней все еще актуально. Для этого США должны принять предложенный план урегулирования, подчеркнул министр на встрече с главами иностранных дипмиссий в Тегеране.

«И что наиболее важно — план, представленный Ираном в этом году, об урегулировании существующих разногласий и продолжающегося конфликта с США. Если он будет принят, Ормузский пролив снова будет открыт в течение семи дней»,— заявил министр (цитата по ТАСС).

О «семидневном плане» Ирана источники Reuters сообщили 23 сентября. Среди требований — немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и прекращение боевых действий на всех фронтах. Позже предложение официально подтвердил глава МИД Ирана. 27 сентября президент США Дональд Трамп отверг инициативу.