Иран подтвердил актуальность предложения открыть Ормузский пролив за неделю
Аракчи: Иран откроет Ормузский пролив при принятии США семидневного плана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранское предложение открыть Ормузский пролив за семь дней все еще актуально. Для этого США должны принять предложенный план урегулирования, подчеркнул министр на встрече с главами иностранных дипмиссий в Тегеране.
«И что наиболее важно — план, представленный Ираном в этом году, об урегулировании существующих разногласий и продолжающегося конфликта с США. Если он будет принят, Ормузский пролив снова будет открыт в течение семи дней»,— заявил министр (цитата по ТАСС).
О «семидневном плане» Ирана источники Reuters сообщили 23 сентября. Среди требований — немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и прекращение боевых действий на всех фронтах. Позже предложение официально подтвердил глава МИД Ирана. 27 сентября президент США Дональд Трамп отверг инициативу.
Семидневный срок в иранском проекте — не период автоматического восстановления судоходства, а последовательность условий. В течение этих семи дней, согласно проекту, должны прекратиться все боевые действия, Соединенные Штаты должны освободить замороженные иранские активы, отменить санкционные ограничения против иранской нефтяной промышленности и снять военно-морскую блокаду; после этого Иран готов полностью открыть Ормузский пролив.
Иран отдельно связывает открытие пролива с официальным объявлением США о намерении решать конфликт дипломатически и с согласованием сроков такого процесса. После завершения семидневного периода стороны должны начать всеобъемлющие переговоры по иранской ядерной программе, поэтому судоходство в этой конструкции становится частью более широкого обмена обязательствами, а не самостоятельной уступкой.