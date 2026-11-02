«Хеллоуиновская тактика левых экстремистов сработала»

В этот раз самые шокирующие кадры мародерства пришли из Франкфурта вместо Парижа. Но след разрушений европейской ночи беспорядков тянется из Франции в Германию через Швейцарию. Скопированы не только французские протесты молодежи, но и неистовство, разгоревшееся в их тени: его подпитывают как левые экстремисты, атакующие государство, так и те, кто стремится на этом просто нажиться. Вена показала, что все может быть иначе. Там 31 октября прошла демонстрация, которая, по данным полиции, не привела к каким-либо серьезным происшествиям. В Цюрихе все было с точностью до наоборот: там в ночь на 1 ноября разгорелись беспорядки без каких-либо предшествовавших им мирных протестов. Именно так все и было задумано зачинщиками. В воззвании, исходившем из левоэкстремистских кругов, дистанцировались от представления, что речь идет о протесте школьников, к которым присоединились экстремисты. Напротив, речь идет о восстании, а те, кто разбивает витрины,— его центральная часть. Разрушение как революционный акт. Зачинщики беспорядков намеренно смешивались с тусовщиками — на Лангштрассе (одна из центральных улиц в Цюрихе.— “Ъ”) в связи с Хеллоуином было много людей, некоторые из них в масках. Было непонятно, кто принадлежит к какой из этих групп.