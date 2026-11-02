«Хеллоуиновская тактика левых экстремистов сработала»
В Германии, Швейцарии, Португалии и Франции прошли протесты: реакция СМИ
В нескольких европейских странах продолжают обсуждать прошедшие там 31 октября и 1 ноября массовые протесты. Наблюдатели в Германии, Швейцарии и Португалии, которые по большому счету с таким еще не сталкивались, возмущены перерастанием протестов в насилие. Во Франции, где протесты прошли уже третий раз за последние три недели, на этот раз с облегчением выдохнули.
Die Welt (Берлин, Германия)
«Поколение Z решает»: мирные протесты и масштабное насилие
Сначала многие люди в основном протестовали мирно, но когда стемнело, во многих местах разгорелось насилие. Из так называемых протестов поколения Z, прошедших по всей стране, можно вынести три урока. Во-первых, во многих городах прошли совершенно мирные митинги и демонстрации, в ходе которых на улицы вышли более 100 тыс. человек. Среди них была молодежь, которая громко требовала больше денег на школы, мер по борьбе с ростом стоимости жизни и протестовала против военного призыва. Во-вторых, при этом правда в том, что к вечеру настроение во многих городах изменилось. В Гамбурге горели баррикады, в Берлине в полицейских швыряли камнями — а во Франкфурте все переросло во вспышку насилия на торговой улице Цайль. Однако, в-третьих, немецкие правоохранительные органы были существенно лучше подготовлены, чем их парижские коллеги, и действовали решительно. Так что много обсуждавшийся перед тем «французский вариант» в основном не осуществился.
Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)
Хеллоуиновская тактика левых экстремистов сработала
В этот раз самые шокирующие кадры мародерства пришли из Франкфурта вместо Парижа. Но след разрушений европейской ночи беспорядков тянется из Франции в Германию через Швейцарию. Скопированы не только французские протесты молодежи, но и неистовство, разгоревшееся в их тени: его подпитывают как левые экстремисты, атакующие государство, так и те, кто стремится на этом просто нажиться. Вена показала, что все может быть иначе. Там 31 октября прошла демонстрация, которая, по данным полиции, не привела к каким-либо серьезным происшествиям. В Цюрихе все было с точностью до наоборот: там в ночь на 1 ноября разгорелись беспорядки без каких-либо предшествовавших им мирных протестов. Именно так все и было задумано зачинщиками. В воззвании, исходившем из левоэкстремистских кругов, дистанцировались от представления, что речь идет о протесте школьников, к которым присоединились экстремисты. Напротив, речь идет о восстании, а те, кто разбивает витрины,— его центральная часть. Разрушение как революционный акт. Зачинщики беспорядков намеренно смешивались с тусовщиками — на Лангштрассе (одна из центральных улиц в Цюрихе.— “Ъ”) в связи с Хеллоуином было много людей, некоторые из них в масках. Было непонятно, кто принадлежит к какой из этих групп.
Diario de Noticias(Лиссабон, Португалия)
Нет, господин президент, мне тоже не понравилось то, что я увидел…
Прежде всего мне не понравилось, что я видел, как вполне законное требование — право на жилье — превращают в предлог для нападений на частную собственность, как бросают вызов существующей экономической модели и провозглашают социалистическую революцию. Одно дело — обсуждать реальный социальный кризис, но совсем другое — делать его инструментом для продвижения политической повестки… Демократия не собственность протестующих. Она принадлежит и тем, кто работает, тем, кто не выходит на демонстрации, миллионам граждан, которые выражают свою волю через голосование на выборах. Свобода выражения — вопрос не обсуждаемый. Как и свобода передвижения, защита частной собственности и законность избранных институтов власти. Я увидел социальный кризис, который эксплуатируют, представительную демократию, которой бросают вызов, свободу, на которую ссылаются, чтобы оправдать действия, которые ограничивают свободу других.
Le Monde(Париж, Франция)
«Я протестую ради того, чтобы мы могли протестовать»: оживленные и решительные демонстранты прошли по Франции в условиях усиленного полицейского присутствия
Нам было сказано ожидать худшего. Судя по призывам, циркулировавшим в соцсетях, третий день французских протестов должен был стать апокалиптическим. Демонстрации были организованны бывшими активистами «желтых жилетов», профсоюзами, старшеклассниками и студентами, а их целью была защита покупательной способности и государственных услуг. Вдохновленные Хеллоуином, они должны были завершиться «ночью тьмы». Но ничего подобного не произошло — ни в прямом, ни в переносном смысле, ни в качестве шутки. По всей Франции в маршах приняли участие примерно 500 тыс. человек (332 тыс., по версии властей), которые демонстрировали свою позицию в чрезвычайно мирной, хотя и решительной манере… Что же до так называемой ночи тьмы, то она свелась лишь к нескольким единичным столкновениям.