Исаак Лившиц был отличным химиком. В 1900 году он создал эуцерит, вещество, способное смешивать воду и масло в единую стабильную субстанцию. На его основе можно было делать кремы. Этим троим оставалось позвать только дерматолога. Им стал Пауль Унна, который и создал для фабрики Тропловица первый в истории промышленный крем Nivea. Он вышел на рынок в 1911 году и за три года завоевал Европу. Дольше всего пришлось ждать синюю плоскую баночку с белыми буквами. Её дизайн появился в 1925 году. Недавно ей исполнился век, и за эти годы она ничуть не изменилась. Крем, кстати, тоже: наука строит на века.