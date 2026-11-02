Лантратова: точное число уехавших из Алешек неизвестно

На пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии госпожа Лантратова отметила, что многие приходили без записи в списки. «Люди, честно вам скажу, боялись записываться в списки. Более того, те списки, которые формировались, нигде не было написано, кто куда хочет уехать, на территорию России, на территории Украины, люди боялись, люди были напуганы», — сказала госпожа Лантратова (цитата по «Интерфаксу»).