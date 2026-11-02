Песков переадресовал NYT вопросы о статье про неудавшуюся изоляцию России

NYT написала, что на прошлой неделе Владимир Путин провел в Москве «бурную дипломатическую деятельность», которая подчеркнула, что спустя почти пять лет с начала военной операции на Украине он «препятствует попыткам Запада изолировать его» и «силой пробивается обратно в центр мировых дел». В частности, 27 октября господин Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Также российский президент встретился в Москве с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а позднее провел саммит Россия — Африка.