FT: перед выборами в Конгресс США цены на бензин могут побить рекорд

Как пишет газета, сам господин Трамп во время своей предвыборной кампании обещал, что при нем цены в США, в том числе на бензин, будут ниже, чем при Джо Байдене. В частности, он обещал, что бензин будет стоить $2 за галлон. FT отмечает, что на самом деле цена бензина с начала второго президентства Дональда Трампа выросла примерно на треть, достигнув 1 ноября $4,17. Цена на дизель выросла еще сильнее — более чем на 70%, до $6,3 за галлон.