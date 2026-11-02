FT: перед выборами в Конгресс США цены на бензин могут побить рекорд
За день промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября средняя цена галлона бензина за все время второго президентства Дональда Трампа достигнет рекордного уровня $3,46, следует из прогноза Financial Times (FT). В таком случае будет побит прежний рекорд, установленный при предшественнике господина Трампа — Джо Байдене. По подсчетам FT, средняя цена галлона дизельного топлива при нынешнем президенте США уже побила рекорд президентства господина Байдена, достигнув на прошлой неделе $4,339.
Как пишет газета, сам господин Трамп во время своей предвыборной кампании обещал, что при нем цены в США, в том числе на бензин, будут ниже, чем при Джо Байдене. В частности, он обещал, что бензин будет стоить $2 за галлон. FT отмечает, что на самом деле цена бензина с начала второго президентства Дональда Трампа выросла примерно на треть, достигнув 1 ноября $4,17. Цена на дизель выросла еще сильнее — более чем на 70%, до $6,3 за галлон.
«Высокие цены на топливо — одна из основных причин опасений по поводу роста стоимости жизни, а именно это будет больше всего волновать людей на выборах. И эти цены на топливо — результат действий самой администрации»,— отмечает глава Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф.