Свобода, капитализм и великий Дядя Сэм
Как жители США реагируют на результаты опросов перед выборами
Избиратели-республиканцы назвали “Ъ FM” главные ценности, за которые они любят партию Дональда Трампа.
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Все опросы дают победу демократам. Но республиканцы упорно не верят социологам. Они убеждены, что либералы захватили аналитические центры, СМИ, а теперь нацелились и на Конгресс. Социологи открыто подыгрывают Демпартии, говорит экономист Александр Флинт. Раньше он голосовал за демократов, но только не на этих выборах:
«Демократы сегодня — это смесь прокоммунистов (они просто себя коммунистами не называют) с исламистами, буквально людей, которые заявляют, что 9/11 в Америке мы заслужили. Что это за партия такая, которая заявляет подобное? Даже если учесть, что республиканцы далеко не идеальны, можно иметь миллион разных претензий к Трампу и к Республиканской партии, которые занимаются просто отсиживанием своих штанов, у них и идеология, и, в принципе, направление именно на правильность, на нормальность страны по сравнению с демократами, которые проводят крайне левый курс. Конечно, у них ничего не выйдет с этим левым курсом, даже если они придут к власти, но зачем ставить эти эксперименты?»
Только республиканцы способны предотвратить хаос в США, продолжает Александр Флинт:
«Боже меня упаси, чтобы я голосовал за демократов! Ну что вы, это дно просто полное! Когда ты живешь в Америке, ты понимаешь, что голосовать за людей, которые провозглашают: бандиты, которые вот сейчас работают во Франции, они фактически правы. Мы хотим, чтобы у нас то же самое было, как во Франции? Мы тогда должны выбрать демократов. Пока есть Трамп, он, конечно же, оказывает колоссальное влияние на Республиканскую партию, потому что у него 95% популярности внутри республиканцев».
При любом исходе выборов Дональд Трамп сохранит право вето и широкие полномочия в тарифах, налогах, иммиграции и дипломатии. И это не может не радовать, отмечает капитан 1-го ранга ВМС США, сторонник Республиканской партии Гарри Табах:
«Республиканцы — это более капиталистически, фискально ответственные за бюджет люди. У них нет такого: всем все бесплатно сколько угодно. Республиканцы всегда были ястребы против Советского Союза, и сегодня с Россией также. Есть демократы нормальные, но все больше и больше из них становятся сумасшедшими».
Новому Сенату придется срочно решать проблему с бюджетом и бесконечно растущим госдолгом. Все это на фоне топливного кризиса. И вот здесь могут возникнуть проблемы, считает старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он опасается, что при демократах все будет еще хуже:
«Проблемы республиканцев связаны с ценами на дизель, которые бьют по карманам фермеров. Дональду Трампу есть о чем беспокоиться перед выборами. На бирже мы видим, как активность инвесторов снижается, но это происходит не из-за спада в экономике: все дело именно в ценах на топливо. Очень многие американцы голосуют кошельком на этих выборах, и они разочарованы. Конечно, я больше республиканец, чем демократ, я проголосую за республиканцев. Меня можно назвать “человеком свободного рынка”, я считаю, что он ведет к богатству. Мне совершенно не нравится, что демократы теперь против капитализма».
Обычным американцам важны цены на заправках и в продуктовых супермаркетах. Но при демократах жизнь дешевле не станет, считает блогер из Нью-Йорка Аркадий Сандлер:
«В этом году я буду голосовать за республиканцев, потому что то, что происходит в штате последние годы, мне совершенно не нравится. Много неясностей, много, конечно, неопределенностей, к сожалению, очень сложно вообще сделать такой честный выбор. Именно потому, что я прагматик, я без партийной принадлежности, я голосую по совести».
Собеседники “Ъ FM” соглашаются, что эти выборы — одни из самых неоднозначных на их памяти. Атмосфера в обществе накалена до предела: раскол еще никогда не был настолько явным. Поэтому многим проще поступить в день выборов так, как планирует сделать бывший судья-республиканец из Миннеаполиса Тодд Пирс:
«Я понимаю, как важно то, что сейчас происходит. Но я не голосую, я просто никого не поддерживаю и поэтому не участвую в голосовании».
Потеря контроля над Конгрессом ограничит Трампа, но не во внешней политике, отмечают политологи. А значит, ни «дизельную сделку» с Россией, ни мирные переговоры по Украине смена караула в Палате представителей сама по себе не остановит.