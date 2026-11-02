Свобода, капитализм и великий Дядя Сэм

«Демократы сегодня — это смесь прокоммунистов (они просто себя коммунистами не называют) с исламистами, буквально людей, которые заявляют, что 9/11 в Америке мы заслужили. Что это за партия такая, которая заявляет подобное? Даже если учесть, что республиканцы далеко не идеальны, можно иметь миллион разных претензий к Трампу и к Республиканской партии, которые занимаются просто отсиживанием своих штанов, у них и идеология, и, в принципе, направление именно на правильность, на нормальность страны по сравнению с демократами, которые проводят крайне левый курс. Конечно, у них ничего не выйдет с этим левым курсом, даже если они придут к власти, но зачем ставить эти эксперименты?»