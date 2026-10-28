«Тропический Трамп» взял курс на Флориду

«Эдуардо Болсонару дал в Соединенных Штатах интервью, где заявил, что Флавиу должен немедленно бежать из Бразилии, если проиграет выборы. Для Флавиу Болсонару уже был зафрахтован частный самолет с планом полета во Флориду. Он знает, что если останется, его арестуют. Вам не нравится Лула? Да необязательно, чтобы он вам нравился, не обязательно его любить, пить с ним кофе, вместе ужинать — ничего этого не нужно. Но вы должны любить Бразилию».