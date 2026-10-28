«Тропический Трамп» взял курс на Флориду
Куда экс-президент Бразилии сбежал после поражения на выборах
Флавиу Болсонару перестал появляться на публике, и даже люди из близкого окружения не могут до него дозвониться. Как сообщает Associated Press, визу политику готов предоставить американский Госдеп. По данным СМИ, Болсонару, прозванный «Тропическим Трампом», уже прибыл в США и якобы встретился во Флориде со своим братом Эдуардо.
Верховный суд Бразилии на днях запретил политику выезжать за рубеж и потребовал в течение суток сдать паспорта — обычный и дипломатический. Еще во время избирательной кампании политика заподозрили в отмывании и незаконном выводе средств в США. Документы Болсонару так и не передал.
Аргентинский журналист Роберто Наварро утверждает, что бывший кандидат пересек бразильскую границу пешком, а перед этим его семья пыталась договориться об убежище в Аргентине:
«Флавиу Болсонару прямо сейчас находится в Аргентине, он прибыл в страну на днях. Теперь может разразиться дипломатический скандал. Многочисленные телефонные переговоры, которые Хавьер Милей вчера вел с братом Болсонару Эдуардо, вызывают подозрения. Ведь, понимаете, всякий раз, когда Милей делает так много звонков, возникает скандал. Вот и вопрос: о чем же он говорил с Болсонару?»
Президентские выборы в Бразилии прошли 25 октября. На них победил действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, хотя еще в первом туре он уступал правым во главе с Флавиу Болсонару несколько процентных пунктов.
На протяжении всей гонки оппозиционного политика активно поддерживали американские демократы. И у семьи Болсонару с самого начала был план побега в США, заявила его бывшая соратница Жойси Хассельманн, которая позже стала поддерживать Лулу да Силву:
«Эдуардо Болсонару дал в Соединенных Штатах интервью, где заявил, что Флавиу должен немедленно бежать из Бразилии, если проиграет выборы. Для Флавиу Болсонару уже был зафрахтован частный самолет с планом полета во Флориду. Он знает, что если останется, его арестуют. Вам не нравится Лула? Да необязательно, чтобы он вам нравился, не обязательно его любить, пить с ним кофе, вместе ужинать — ничего этого не нужно. Но вы должны любить Бразилию».
Сначала сам Болсонару не согласился с результатами выборов и потребовал их пересмотреть. Но уже 26 октября его партия признала победу Лулы. И возможное бегство может обострить разногласия внутри нее. По данным CNN Brasil, некоторые соратники теперь называют решения семьи Болсонару неприемлемыми. Профессор СПбГУ Виктор Хейфец сомневается, что новый скандал угрожает политическому будущему правых в Бразилии:
«Болсонаристы располагают в парламенте большим количеством мест. Бегство его совершенно явно от судебных разбирательств лишь играет на руку правительству. Говорят: “Смотрите, он же не оппозиционер, он же вор. Он бежит, чтобы юстиция его не привлекла к ответственности”. И влияние правых в Бразилии не сократится, правый лагерь силен, но реконфигурация, безусловно, будет присутствовать.
Тот же губернатор Сан-Паулу наверняка не может не испытывать чувство внутренней неудовлетворенности, есть и другие правые. Надо понимать, что голоса правого лагеря во многом — это голоса лично семьи Болсонару, даже не семьи, а Жаира Болсонару. Никуда не денутся экономические проблемы. В Бразилии очень крупный государственный долг, сохраняется серьезный дефицит бюджета. Никак не удается найти эффективное решение проблем безопасности и накопившихся долгов домохозяйств. Вот все это правительству придется решать.
Голосование против или за закончится, и начнутся будни. И решать эти проблемы правому парламенту. Лула — мастер политического компромисса. Очень показательно, что часть центристов сказала: “Да, мы готовы с Лулой работать”. В условиях бегства Болсонару, может быть, психологически кому-то из болсонаристов будет легче играть самостоятельную игру».
Аналитики допускают, что победа Лулы означает и сохранение прежнего внешнеполитического курса Бразилии, включая сотрудничество с Россией и Китаем, а также участие в БРИКС. Семья Болсонару, напротив, намеревалась пересмотреть членство страны в объединении и сблизиться с Вашингтоном.
Среди главных предвыборных обещаний Флавиу — присоединение к так называемому «Щиту Америк», коалиции Дональда Трампа по борьбе с наркокартелями. Оппоненты Болсонару, в свою очередь, опасались появления американских военных на территории Бразилии — и вмешательства Белого дома во внутренние дела страны.