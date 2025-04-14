Власти планируют увеличить добычу нефти в РФ до 540 млн тонн к 2050 году

Правительство опубликовало параметры энергетической стратегии до 2050 года. Она предполагает рост добычи нефти в стране до уровня 540 млн тонн. Для наращивания нефтедобычи и газового конденсата власти считают нужным создать условия для ввода нерентабельных запасов, которые превышают 10 млрд тонн. Это поможет вовлечь в разработку более 5 млрд тонн запасов и обеспечит развитие новых регионов добычи. По оценкам властей, это принесут почти 80 млн тонн добычи на горизонте 2036 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Показателями решения поставленных задач являются рост объема добычи нефти и газового конденсата с 531 млн тонн в 2023 году до 540 млн тонн в 2030, 2036 и 2050 годах, а также рост мощности экспортной инфраструктуры для перевозки нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта с 530 млн тонн до 550 млн тонн за аналогичный период»,— говорится в документе, опубликованном на сайте (.pdf) правительства.

Также ожидается, что нефтекомпании освоят и разовьют стратегически важные регионы — такие как Арктика, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Для достижения целевых показателей по добыче потребуется развитие логистики, что подразумевает расширение экспортной инфраструктуры. «Торговые потоки и инвестиции нефтяной отрасли свяжут РФ со странами глобального Юга, обеспечат создание независимых от односторонних ограничительных мер финансовых и логистических систем»,— сказано в стратегии.

Вице-премьер Александр Новак говорил, что новая энергостратегия предусматривает развитие партнерств с Азией и Глобальным Югом. Целями стратегии также названы обеспечение энергобезопасности и технологического суверенитета.

О финансировании размещения энергообъектов — в материале «Ъ» «Киловатты вписывают в счет».