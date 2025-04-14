Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство подготовило и утвердило энергетическую стратегию, рассчитанную до 2050 года. Она предполагает ускоренную реализацию инфраструктурных проектов для переориентации поставок нефти и газа в дружественные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Целями стратегии названы обеспечение населения продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергобезопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отрасли. «Речь прежде всего идет об отечественной экономике, чтобы сделать все необходимое для ее дальнейшего развития»,— подчеркнул Михаил Мишустин, которого цитирует пресс-служба правительства.

Стратегия направлена в том числе на:

ускоренное развитие переработки нефти и газа;

расширение газификации регионов;

обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами по доступным ценам;

наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах;

использование Северного морского пути;

соединение систем транспортировки газа «Сила Сибири» и «Сахалин—Хабаровск—Владивосток» с единой системой газоснабжения.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2050 году мировой спрос на все виды источников энергии вырастет на 20%. Он отметил, что новая энергостратегия предусматривает развитие партнерств с Азией и Глобальным Югом. Также планируется увеличить долю атомной энергетики в структуре генерации до 25%.

На прошлой неделе «Ъ» узнал о предложении Минэнерго профинансировать реализацию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года стоимостью свыше 40 трлн руб. за счет повышенных платежей энергорынка.

Подробности — в материале «Ъ» «Киловатты вписывают в счет».