Россия планирует к 2050 году нарастить добычу газа до 920 млрд куб. м

Энергетическая стратегия России предполагает, что до 2050 года добыча газа в стране должна вырасти до 920 млрд куб. м. Это на 34,3% выше по сравнению с показателем 2024 года (685 млрд куб. м). Стресс-сценарий предполагает добычу в 679 млрд куб. м, сценарий технологического потенциала — 1349 млрд куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно документу (.pdf), опубликованному на сайте правительства, поставки на внутренний рынок в рамках ускоренного энергетического перехода в 2030 году должны составить 509 млрд куб. м, в 2036 году — 548 млрд куб. м, в 2050 году — 572 млрд куб. м. В стресс-сценарии эти показатели установлены на уровне 513 млрд куб. м, 518 млрд куб. м и 530 млрд куб. м, в случае технологического потенциала — 577 млрд куб. м, 597 млрд куб. м и 700 млрд куб. м соответственно.

Прогнозируется, что при стандартном сценарии поставки на экспорт вырастут до 270 млрд куб. м в 2030 году, 320 млрд куб. м в 2036 году и до 348 млрд куб. м в 2050 году. В стресс-сценарии показатели снижены до 149 млрд куб. м (на все три года), в сценарии технологического потенциала — повышены до 293 млрд куб. м, 503 млрд куб. м и 649 млрд куб. м. соответственно.

На фоне ухудшения отношений с США в Европе заговорили об увеличении импорта российского газа, писал Der Spiegel. По данным издания, в Брюсселе опасаются попасть в зависимость от американских поставок сжиженного природного газа. Якобы поэтому местные чиновники отложили публикацию плана по полному отказу от российского топлива к 2027 году.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Европе стало мало газа».