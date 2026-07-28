В Москву прибыла военная делегация ЮАР
В Москву с официальным визитом прибыли представители вооруженных сил Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает Минобороны РФ. Делегацию возглавляет командующий сухопутными войсками ЮАР Лоуренс Мбата. Он обсудил с российской стороной наращивание сотрудничества.
Минобороны РФ показало видео со встречи. В российскую делегацию вошел, в том числе, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерал-полковник Александр Матовников. По данным министерства, стороны обсудили совместные проекты, «направленные на повышение боеготовности армий обеих стран». Представители двух стран договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между сухопутными войсками.
Визит делегации ЮАР начался с возложения венков к Могиле Неизвестного солдата. Также делегация ЮАР планирует посетить российские военно-учебные заведения и несколько оборонных предприятий.
В июле 2023 года сообщалось, что Россия и ЮАР разработали проекты для производства оружия для ЮАР и третьих стран. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвали ЮАР страной с самым развитым военно-промышленным комплексом на африканском континенте. По итогам того года более 30% поставок вооружений «Рособоронэкспорта» пришлось на страны Африки. В 2025 году глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал «Ъ», что госкомпания обсуждает более 100 проектов технологического сотрудничества с 20 странами-партнерами, в том числе со странами Африки.
Визит представителей ЮАР в Москву и обсуждение военного сотрудничества происходит на фоне активного взаимодействия между Россией и Южно-Африканской Республикой в военной и военно-технической сферах в последние годы. Ранее сообщалось о совместных проектах по производству оружия для ЮАР и третьих стран, а также о строительстве сервисного центра для ремонта вертолетов российского и иностранного производства в ЮАР. Доля африканских стран в портфеле оружейных заказов «Росборонэкспорта» составляет значительную часть, что подчеркивает важность африканского континента для России в данной отрасли.
Однако это сотрудничество иногда вызывает вопросы у других стран. Так, в 2023 году ЮАР проводила расследование по обвинениям США в возможных поставках оружия в Россию. Несмотря на внешнеполитическое давление, ЮАР заявляла о своем праве на проведение совместных военных учений, в том числе с Россией и Китаем, и выражала готовность к сотрудничеству с Москвой. При этом ЮАР поддерживает политику неприсоединения и выступает за мирное урегулирование конфликтов.
В целом, ЮАР является одним из ключевых партнеров России на африканском континенте, входя в пятерку крупнейших торговых партнеров. Страны активно взаимодействуют в различных областях: от вопросов борьбы с пандемией и торгово-экономического сотрудничества до координации позиций на международных площадках, таких как БРИКС.