Россия и ЮАР разработали проекты по созданию оружия для третьих стран

Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) разработали проекты для производства оружия для ЮАР и для третьих стран, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. Там назвали ЮАР страной с самым развитым военно-промышленным комплексом на африканском континенте.

В частности, Москва и Претория строят на юге Африки сервисный центр для ремонта вертолетов как российского, так иностранного производства. Этот центр будет обслуживать в том числе вертолеты Анголы и Мозамбика, у которых много техники советского (российского) производства.

«Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники, как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран»,— сказал «РИА Новости» представитель ФСВТС.

27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия—Африка. В ходе него президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что его страна закупает у России значительные объемы оружия. По его словам, закупки российских вооружений помогли стабилизировать ситуацию в стране и сделали ее «островком стабильности» в Африке. Доля африканских стран в портфеле оружейных заказов «Росборонэкспорта» составляет около 20%.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда—2».

Лаура Кеффер