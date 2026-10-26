Трамп не признает провала

Третий и, пожалуй, самый показательный сюжет для администрации — голосование на Аляске. Там в бюллетене на пост сенатора от штата значатся два Дэна Салливана: действующий сенатор-республиканец Дэн С. Салливан и его однофамилец, отставной учитель из Питерсберга Дэниел Дж. Салливан. 23 октября Минюст по указанию Трампа подал иск с требованием запретить утверждение итогов, если сенатор Дэн Салливан проиграет демократке Мэри Пелтоле с отрывом меньше, чем наберет его тезка. Подведение итогов предлагается отложить до расследования того, не перепутали ли избиратели кандидатов.