Трамп не признает провала
Администрация президента поставит под сомнение итоги выборов в Конгресс США
В преддверии намеченных на 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс США прогнозы для Республиканской партии сулят ей утрату большинства в Палате представителей и Сенате. Администрация Трампа готовится оспаривать итоги голосования от Калифорнии до Аляски. Похожая практика на президентских выборах 2020 года, когда Дональд Трамп попытался оспорить свой проигрыш Джо Байдену, закончилась штурмом Капитолия. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США прогнозы для Республиканской партии становятся все более мрачными. По оценке аналитического центра Cook Political Report, демократы уверенно лидируют в тех 218 округах, которые необходимы для контроля над Палатой представителей, республиканцы могут рассчитывать на победу в 198 округах, исход голосования еще в 17 округах остается неясным.
Наиболее вероятным результатом голосования Cook считает переход к демократам от 12 до 22 республиканских мест, что сулит им от 227 до 237 мандатов в Палате представителей. Модель электорального аналитика Нейта Сильвера оценивает вероятность победы демократов в нижней палате Конгресса в 95%.
По Сенату прогноз не столь однозначный, однако 20 октября Cook отдал предпочтение демократам в гонках в Южной Каролине и Миссисипи, считавшихся оплотом республиканцев.
По модели Сильвера, демократы с вероятностью 76,4% получат контроль над Сенатом — наиболее вероятным раскладом считается 52 места против 48.
Учитывая столь мрачные прогнозы, администрация Трампа от предвыборной агитации переходит к другим инструментам политической борьбы с использованием административного ресурса. Белый дом все более активно пытается задействовать способы материального стимулирования избирателей — с конца сентября Минфин начал рассылать чеки на $500 примерно 950 тыс. участников программы медицинского страхования Obamacare в 30 штатах в качестве возврата «переплаты» — каждый с письмом за подписью Трампа о его достижениях (имеется в распоряжении “Ъ”).
В начале октября президент Трамп также объявил о разовых выплатах по $90 более чем 20 млн пенсионеров из Фонда улучшения Medicare.
Подобная практика применяется, несмотря на то, что эти средства были выделены без одобрения Конгресса, и демократы считают это незаконным.
Президент Трамп готовит американцев к тому, что сами итоги выборов могут быть поставлены под сомнение, а объявление результатов затянется. Белый дом и Минюст в этой связи рассматривают несколько сценариев.
Первый довод, к которому может прибегнуть команда Трампа,— манипуляция общественным мнением. На минувшей неделе разразился скандал с социологической компанией Wedgewood Polls (результаты ее опросов попадали в ведущие агрегаторы, включая Decision Desk HQ и Silver Bulletin Нейта Сильвера). Компания признала, что фабриковала данные в пользу демократов. Газета The New York Times исключила из своей базы 15 опросов Wedgewood, проведенных с июня по октябрь.
Нейт Сильвер подсчитал, что эти опросы примерно на 1 п. п. завышали поддержку демократов. После их удаления отрыв демократа Абдула Эль-Сайеда от республиканца Майка Роджерса в Мичигане в его модели сократился с 3,6 до 3 п. п.
Второй сюжет, на который упирает администрация президента, разворачивается в Калифорнии.
Минюст подал в суд на власти штата, утверждая, что выявил более 20 тыс. неграждан, незаконно зарегистрированных в качестве избирателей. В связи с этим Минюст добивается, чтобы их бюллетени не учитывались.
Сам Трамп, выступая 24 октября перед журналистами, после того, как он досрочно проголосовал во Флориде, намекнул, что речь может идти о подтасовках с «миллионом бюллетеней».
Третий и, пожалуй, самый показательный сюжет для администрации — голосование на Аляске. Там в бюллетене на пост сенатора от штата значатся два Дэна Салливана: действующий сенатор-республиканец Дэн С. Салливан и его однофамилец, отставной учитель из Питерсберга Дэниел Дж. Салливан. 23 октября Минюст по указанию Трампа подал иск с требованием запретить утверждение итогов, если сенатор Дэн Салливан проиграет демократке Мэри Пелтоле с отрывом меньше, чем наберет его тезка. Подведение итогов предлагается отложить до расследования того, не перепутали ли избиратели кандидатов.
На вопрос о расследовании Минюста Трамп заявил журналистам: «Есть человек по имени Дэн Салливан, очень уважаемый сенатор. А они находят человека по имени Дэн Салливан, или Дэниел Салливан, и выдвигают его, чтобы запутать избирателей. Это абсолютно коррупционная ситуация. Поэтому я рекомендовал Минюсту изучить этот вопрос, они согласились со мной и обратились в суд».
Штат Аляска голосует по рейтинговой системе: избиратели ранжируют кандидатов, и если никто не наберет больше половины первых мест, голоса аутсайдеров перераспределяются.
Подсчет в Аляске начнется лишь 18 ноября. На праймериз тезка сенатора Салливана получил всего 2,5%, причем в основном в округах, где традиционно голосуют за демократов. По данным Silver Bulletin Нейта Сильвера, Мэри Пелтола сейчас опережает Салливана на 3,5 п. п.— 48,1% против 44,6%.
Итог гонки, от которой может зависеть контроль над Сенатом, станет известен лишь через две недели после выборов — как раз тогда, когда в дело может вступить иск Минюста.
Для республиканцев сама возможность поражения на Аляске — болезненный укол: штат не выбирал сенатора-демократа почти два десятилетия, с 2008 года, поэтому республиканцы будут бороться за него до последнего.
То, что президент-республиканец будет оспаривать результаты выборов, подтверждают и его комментарии на брифинге 24 октября. Общаясь с журналистами, Трамп много раз повторил, что «демократы очень коррумпированы».
Минюст, возглавляемый бывшим личным адвокатом президента Тоддом Бланшем, уже активно подает иски, хотя в судах такая позиция пока не находит поддержки: в делах о списках избирателей Минюст проиграл 26 процессов и не выиграл ни одного.
В совокупности эти шаги складываются в четкую картину: легитимность выборов, сулящих провал республиканцам, будет поставлена под сомнение еще до окончания подсчета голосов.
Многие аналитики в связи с этим напоминают, что после поражения на президентских выборах 2020 года Трамп уже неудачно опробовал тактику оспаривания итогов голосования, что обернулось для него самого, его сторонников и всей Америки серьезными потрясениями. Тогда генпрокурор Уильям Барр публично заявил, что Минюст не обнаружил фальсификаций такого масштаба, которые могли бы изменить исход выборов, и вскоре ушел в отставку.
Тем не менее заявления о «краже» президентских выборов 2020 года демократами вылились в штурм Капитолия 6 января 2021 года, за которым последовал второй импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
За несколько дней до его ухода из Белого дома в январе 2021 года Палата представителей большинством голосов поддержала инициативу об импичменте Трампа. После этого Сенат начал рассмотрение вопроса об импичменте, когда Трамп уже ушел с должности главы Белого дома. В результате голосования 13 февраля 2021 года Сенат проголосовал против обвинительного приговора, и Трамп был оправдан.