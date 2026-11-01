Энергоснабжение Кстовского района после атаки БПЛА восстановлено
Энергоснабжение Кстовского района полностью восстановлено, завершаются работы по теплоснабжению и подаче воды. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Полное восстановление поврежденных в результате атаки БПЛА коммунальных систем завершится 1 ноября. «Новую рабочую неделю город Кстово должен начать в штатном режиме», — пообещал мэр.
В ночь на 1 ноября в Нижегородской области сбили более сотни беспилотников, значительные повреждения получили промышленное предприятие и объект коммунальной инфраструктуры в Кстовском округе. Пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. На фоне атаки власти ввели ограничения на продажу бензина.