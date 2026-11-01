Нижегородские власти ограничили продажу и вывоз бензина после атак БПЛА

Также установлен лимит продажи бензина до 40 л на один автомобиль и усилен контроль работы системы заправки по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномеров машин. На заправках будут дежурить не только волонтеры, но и сотрудники Росгвардии, говорится в сообщении.