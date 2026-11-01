Нижегородские власти ограничили продажу и вывоз бензина после атак БПЛА
Нижегородские власти после массированной атаки БПЛА ввели ограничения для стабильной работы АЗС, сообщили в областном правительстве. В частности, вывоз топлива из хранилищ за пределы региона запрещен за исключением потребностей Минобороны РФ и служб быстрого реагирования. На заправках на границах области ограничена продажа бензина для автомобилей из других субъектов РФ.
Также установлен лимит продажи бензина до 40 л на один автомобиль и усилен контроль работы системы заправки по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномеров машин. На заправках будут дежурить не только волонтеры, но и сотрудники Росгвардии, говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что система снабжения региона топливом работает устойчиво. «Предпринимаются исчерпывающие меры для обеспечения наличия топлива на АЗС. При этом массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации», — отметили в правительстве.
Ранее власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж на АЗС и заправляться по мере необходимости, а не впрок. Ограничений на продажу дизеля нет.
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