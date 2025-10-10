Долги опутали сетями

По данным “Ъ”, «Мечел-Энерго», входящая в «Мечел», может лишиться права работать на оптовом энергорынке. Компания задолжала «Россетям» и их распредсетевым структурам около 800 млн руб. Часть долга удалось реструктуризировать, однако «Россети Урал» требуют либо одномоментно погасить все обязательства, либо отдать часть электросетевых активов в качестве оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Энергетический дивизион «Мечела» (объединяет производителей угля, железной руды, стали) — «Мечел-Энерго» может лишиться права работать на оптовом энергорынке из-за роста неплатежей перед региональными структурами «Россетей». Вопрос будет повторно рассматриваться на набсовете «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 22 ноября, говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением. На прошлом набсовете было решено дать сторонам больше времени на переговоры по урегулированию долгов.

«Мечел-Энерго» обеспечивает электроэнергией металлургический и добывающий сегменты компании, а излишки реализует на рынке. По итогам шести месяцев 2025 года было выработано 1,22 млрд кВт•ч. Компании принадлежит ТЭЦ Челябинского металлургического комбината (ЧМК) мощностью 229 МВт, Южно-Кузбасская ГРЭС (336 МВт) и ряд станций на других предприятиях компании. Филиалы действуют в Белорецке, Ижевске, Московском регионе и Челябинской области. Также «Мечел-Энерго» владеет «Кузбассэнергосбытом» — крупной сбытовой компанией в Кемеровской области.

По данным СПАРК, «Мечел-Энерго» выступает ответчиком в 16 судебных делах с «Россетями» по исполнению обязательств по договорам энергоснабжения. Общие обязательства компании перед всеми контрагентами по итогам полугодия составляют 10,7 млрд руб. В июле ООО «Юридическая сила» уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Мечел-Энерго».

Финансовое состояние «Мечела» крайне нестабильно из-за глобального кризиса на рынке угля. По итогам первой половины 2025 года чистый убыток «Мечела» вырос на 143% год к году, до 40,5 млрд руб., став максимальным с 2015 года. Чистый долг снизился на 3% с конца 2024 года, до 252,7 млрд руб., но соотношение чистый долг / EBITDA поднялось до критически высоких 8,8х. По данным компании на 30 июня, задолженность к погашению по требованию составляла 224,19 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 августа).

Как следует из материалов набсовета, «Мечел-Энерго» нарушал показатель оборачиваемости задолженности (показатель финансовой дисциплины) за услуги по передаче электроэнергии в отношении «Россетей», а также входящих в госхолдинг «Россети Сибирь», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Урал», «Россети Северо-Запад» и «Якутскэнерго» в апреле—июне.

Из-за этого компанию могут лишить права участия в торговле электроэнергией для групп точек поставки (место выдачи энергии в сеть) для крупных промышленных предприятий — ЧМК, Коршуновского ГОКа, порта Посьет (входят в «Мечел»), а также «Эльгаугля» и порта Ванино.

Объем долга «Мечел-Энерго» перед «Россетями» составляет около 800 млн руб., говорят источники “Ъ”. В материалах набсовета отмечается, что на конец августа была погашена задолженность перед «Россети Северо-Запад» и «Россети Волга», «Мечел-Энерго» удалось договориться о реструктуризации долга с «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Сибирь», идут переговоры с «Россетями». Однако «Россети Урал» настаивают на полном единовременном погашении задолженности. Как отмечают собеседники “Ъ”, «Мечел-Энерго» и «Россети Урал» ведут переговоры о передаче части электросетевых активов «Россетям» в качестве погашения долга. Объем долга «Мечел-Энерго» непосредственно перед «Россети Урал» стороны не раскрывают.

В «Совете рынка» “Ъ” сообщили, что у компании нет задолженности на оптовом энергорынке, долг перед «Россетями» там не комментировали. В «Россетях» и «Мечеле» “Ъ” не ответили.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что такая сделка логична в контексте консолидации региональных электросетевых активов на базе системообразующих территориальных сетевых компаний. «С учетом заинтересованности "Россетей" в приобретении новых объектов электрических сетей и недостатка инвестиционных ресурсов на это погашение долгов контрагентов за счет передачи электросетевых объектов может стать довольно частым явлением»,— говорит он. Для «Мечела», продолжает эксперт, выделение непрофильных для основного бизнеса энергетических активов с последующей их реализацией позитивно отразится на финансовом состоянии.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь, Полина Трифонова