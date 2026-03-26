Шахты засыпало долгами

Показатель долговой нагрузки «Мечела» (MOEX: MTLR), объединяющего производителей угля и стали, по итогам 2025 года достиг рекордных значений. Компания сократила EBITDA менее чем до 8 млрд руб. из-за снижения продаж и цен при росте затрат и нарастила чистый долг более чем до 279 млрд руб., что стало максимумом за пять лет. В текущем году аналитики считают снижение долговой нагрузки «Мечела» маловероятным.

Соотношение чистый долг/EBITDA горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» по итогам 2025 года подскочило до 36x против 4,6x на конец 2024 года и 8,8х на конец июня 2025 года. Динамика связана со снижением EBITDA более чем в семь раз год к году, до 7,7 млрд руб. Чистый долг «Мечела» без пеней и штрафов на 31 декабря увеличился на 8%, до 279,3 млрд руб. Это максимальное значение с 2020 года, когда чистый долг составлял 326 млрд руб.

Показатель долговой нагрузки «Мечела» в 2025 году, вероятно, стал максимальным за историю компании.

Так, в 2015 году, когда чистый долг «Мечела» был выше текущего — 487 млрд руб., соотношение к EBITDA составляло 11x, следует из данных БКС. В среднем для бизнеса высоким считается значение чистый долг/EBITDA от 3x.

Выручка «Мечела» за 2025 год сократилась на 26%, до 287 млрд руб.

Убыток вырос более чем в два раза, до 78,55 млрд руб. Операционный убыток составил 33,17 млрд руб. против прибыли в размере 14,15 млрд руб. годом ранее.

В «Мечеле» отметили, что основным вызовом в 2025 году стало снижение спроса на уголь и металлургическую продукцию, что привело к сокращению объемов продаж и цен. Некоторое оживление на рынке угля в третьем квартале позволило начать восстанавливать добычу на активах, где производство было приостановлено, но опережающий рост затрат оказывал давление на финансовый результат, указывают в компании. На рентабельности металлургического дивизиона, добавляют в «Мечеле», сказалось снижение цен при высокой инфляции издержек.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев называет вышедшие цифры «очень слабыми». По его словам, на «Мечел» большое давление оказывали низкие цены на уголь и сталь, а также крепкий рубль. Эти же факторы пока остаются актуальными и в этом году, добавляет он. В «Альфа-Инвестициях» обращают внимание на рост процентных расходов «Мечела» по итогам 2025 года на 24,1% год к году, до 56,5 млрд руб. «Показатель не покрывается ни годовой EBITDA, ни свободным денежным потоком. Это создает риски для финансовой устойчивости компании»,— говорится в обзоре аналитиков. Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлере» Никанор Халин замечает, что «Мечел» продолжает капитализировать проценты и доставать деньги из оборотного капитала, что немного сглаживает картину. Акции «Мечела» на Московской бирже к 17:00 снижаются на 2,66%, до 65,9 руб. за бумагу.

«Мечел» сообщил в отчетности, что предпринял ряд действий для снижения долговой нагрузки, оптимизации процентных платежей и способов обслуживания обязательств. Так, в январе 2026 года на апрель продлен срок погашения кредитов в сумме 17,2 млрд руб., обеспеченных залогом акций и долей ряда предприятий группы. «Мечел» обсуждает продление срока погашения этих кредитов до сентября 2027 года, следует из отчетности. Кроме того, «Мечел» получил трехлетнюю рассрочку по уплате долга по налогам, сборам и страховым взносам в размере 13,85 млрд руб. и договорился с поставщиками по рассрочке оплаты просроченной кредиторской задолженности в размере 10 млрд руб. с 2026 года на 2030 год. Как сказано в отчетности, компания продолжит переговоры с кредиторами о снижении нагрузки на денежный поток.

По мнению Ахмеда Алиева, снижение долговой нагрузки «Мечела» в текущем году маловероятно, так как ситуация на рынках угля и стали остается достаточно непростой.

Единственное, что может немного выправить финансы,— это потенциальное ослабление рубля в среднесрочной перспективе, добавляет он. Исполнительный директор НКР Игорь Илюхин говорит, что для устойчивого улучшения EBITDA и свободного денежного потока «Мечелу» нужен рост цен на коксующийся уголь и сталь, восстановление спроса на прокат, а также заметное снижение процентных ставок с последующим перезаключением кредитных договоров под более низкую нагрузку и сохранением сокращенного, но достаточного для поддержания добычи и металлургии CAPEX.

В конце 2025 года гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов говорил, что компания рассматривает продажу ряда неосновных активов, включая Южно-Уральский никелевый комбинат, Южно-Кузбасскую ГРЭС, «Кузбассэнергосбыт» и терминал в порту Темрюк. Как напоминает Игорь Илюхин, «Мечел» уже продавал активы для снижения долга, например Эльгинский угольный комплекс, и продолжение такой практики в ближайшие годы выглядит реалистичным. Ахмед Алиев отмечает, что компания может реализовать энергетические активы, но выручка от них будет не столь значимая.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова