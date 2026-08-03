Пятое дело «водочного короля»

Суд в Москве вынес приговор по пятому по счету уголовному делу в отношении бывшего сенатора, крупного петербургского предпринимателя Александра Сабадаша. Ему вменяли в вину хищение долей одной из компаний и растрату при банкротстве другой на общую сумму около 800 млн руб. Оба преступления фигурант, по версии следствия, организовал, находясь в СИЗО. Бизнесмен получил двенадцать с половиной лет колонии. Его юрист, признанная соучастницей преступлений, получила с учетом предыдущих приговоров десять с половиной лет, а бухгалтер осуждена заочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По своему пятому делу Александр Сабадаш получил двенадцать с половиной лет колонии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ По своему пятому делу Александр Сабадаш получил двенадцать с половиной лет колонии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Головинский райсуд столицы 3 августа вынес приговор Александру Сабадашу. Ему инкриминировали особо крупные мошенничество и растрату (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Юрист Татьяна Падалко обвинялась в пособничестве этим преступлениям. Бухгалтеру Анне Морозовой, уехавшей за границу, обвинение было предъявлено заочно.

Александр Сабадаш считается знаковой фигурой петербургского бизнеса. В 1990-х предприниматель поставлял в Петербург водку Absolut, а в 1997 году купил крупнейший водочный завод города «Ливиз», который вскоре после его ареста в мае 2014 года был обанкрочен. В СМИ предпринимателя называли «водочным королем», В 2003–2006 годах представлял Ненецкий автономный округ в Совете федерации.

Как уже рассказывал “Ъ”, в уголовном деле два эпизода. Первый связан с хищением обманным путем 0,1% долей в уставном капитале ООО «Фьорд-Консалтинг», которые принадлежали ООО «Управляющая компания ВЛК». Второй касается продажи по многократно заниженной цене активов компании «Фьорд» при процедуре ее банкротства. Речь идет о 99,9% долей ООО «Фьорд-Консалтинг» и дебиторской задолженности принадлежащего Александру Сабадашу целлюлозно-бумажного комбината ООО ВЛК.

По версии обвинения, находясь в СИЗО по своим предыдущим делам, Александр Сабадаш создал преступную группу, целью которой была продажа имущества компании-банкрота экс-сенатора ООО «Фьорд» по несогласованной с кредитором, банком «Таврический», цене. Стоимость активов, по версии следствия, была оценена злоумышленниками всего в 1,5 млн руб., тогда как, по подсчетам следствия, она составляла 800 млн руб.

Сам господин Сабадаш вину не признавал. По его версии, банк «Таврический» использовал санацию для рейдерского захвата его бизнеса. Он также заявил, что менеджмент банка «десятилетиями» инициировал его уголовное преследование, ссылаясь на хищения 2014 года.

В результате суд признал достоверной версию следствия, посчитал бывшего сенатора виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Татьяна Падалко путем сложения с имевшимися у нее приговорами получила десять с половиной лет колонии. Анна Морозова получила три с половиной года колонии заочно с отсрочкой исполнения наказания до момента, когда ее ребенку 2025 года рождения исполнится 14 лет. Также суд постановил взыскать с фигурантов 897 млн руб. в счет возмещения ущерба.

Уголовное дело, рассмотренное Головинским судом, стало для господина Сабадаша уже пятым по счету. В первый раз, в 2015 году, Гагаринский райсуд Москвы приговорил его к шести годам заключения, признав виновным в попытке хищения из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. В 2017 году экс-сенатор был осужден Смольнинским райсудом Санкт-Петербурга вместе с финансистами Сергеем Сомовым и Дмитрием Гаркушей за хищение 190 млн руб. из банка «Таврический». Тогда Александру Сабадашу к прежнему наказанию добавили два с половиной года, а подсудимые Сомов и Гаркуша получили по семь лет. В декабре 2023 года суд в Петербурге назначил по новому делу о хищении 75 млн руб. в банке «Таврический» каждому из фигурантов дела по семь с половиной лет колонии. Также Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша проходили по делу о хищении путем мошенничества четырех векселей общей стоимостью 200 млн руб. и попытке их легализации (ст. 159 и 174.1 УК РФ). Однако это дело было прекращено в связи с истечением сроков давности. В 2024 году господин Сабадаш стал фигурантом уголовного дела о хищении 359 млн руб. из банка «Таврический». В мае 2026 года оно было прекращено Хамовническим судом. Суммарно в СИЗО «водочный король» провел более одиннадцати лет.

Ефим Брянцев