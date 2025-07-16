От водки до решетки: карьера и сроки экс-сенатора Александра Сабадаша

Верховный суд России признал незаконной утрату бизнесменом Александром Сабадашем, находящимся под стражей уже 11 лет, корпоративного контроля над ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» и вернул право на 100% долей в уставном капитале компании. История его предпринимательского пути — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сенатор и бизнесмен Александр Сабадаш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Бывший сенатор и бизнесмен Александр Сабадаш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Александр Витальевич Сабадаш родился 12 апреля 1965 года в Ленинграде. В 1985 году занялся бизнесом. По данным СМИ, продавал водку, организовал пошив курток и джинсов.

В конце 1980-х был отечественным представителем шведской компании V&S, производящей водку Absolut. В 1997 году стал владельцем своего главного актива — петербургского ликеро-водочного завода «Ливиз».

Неоднократно оказывался в центре скандалов с переделом собственности крупных предприятий, среди которых — «Русский дизель» (производство двигателей и запчастей к ним), ОАО «Выборгская целлюлоза» (бывший Выборгский ЦБК) и Балтийский банк. В 1999 году организовал штурм приобретенного им Выборгского ЦБК, рабочие которого сопротивлялись смене владельца. В том же году обвинил в вымогательстве помощника вице-губернатора Санкт-Петербурга Вениамина Грабара. В 2000-м суд оправдал господина Грабара «за отсутствием события преступления», а в отношении заявителей прокуратура завела дело о заведомо ложном доносе (дело прекращено за недоказанностью).

В 2003 году стал представителем губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Владимира Бутова в Совете федерации. По данным СМИ, с 2005 года пытался отсудить земли управделами президента РФ в районе Ново-Огарево. В 2006 году депутат Сергей Миронов потребовал лишить его полномочий сенатора «за предпринимательскую деятельность». Сенатор добровольно покинул пост, после чего, по данным СМИ, уехал в США, где имеет вид на жительство.

Против руководства завода «Ливиз» было возбуждено дело об уклонении от уплаты $7 млн налогов. До 2007 года структуры господина Сабадаша судились с ТПГ «Кристалл» за товарный знак «Гжелка». Борьбу «Ливиз» проиграл. В 2008-м против завода было подано заявление о банкротстве. В 2012 году стало известно о возвращении Александра Сабадаша в отрасль: совладелец Coalco Василий Анисимов сообщил, что продал ему пакеты акций нескольких бывших предприятий ФГУП «Росспиртпром».

В 2010 году принадлежащее господину Сабадашу ООО ВЛК привлекло зарегистрированное в Мурманске ООО «ЭС-Контрактстрой» для выполнения строительных работ, чтобы запустить на базе ВЛК крупнейшее в Европе производство деревянных пеллет — спрессованных древесных гранул, которые используются в качестве топлива. С целью получить из бюджета 1,87 млрд руб. в качестве возмещения НДС компания отправила в ФНС поддельные документы, подтверждающие выполнение работ. В 2015 году Гагаринский суд Москвы приговорил господина Сабадаша к шести годам тюрьмы за хищение бюджетных средств, тогда же он потерял контроль над ООО ВЛК.

В 2017 году осужден Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга за хищение 190 млн руб. из Таврического банка. Господину Сабадашу к прежнему наказанию прибавили два с половиной года.

В 2023 году тот же суд назначил ему семь с половиной лет колонии за хищение 75 млн руб., которые фигурант уже отсидел. Однако из СИЗО Александр Сабадаш не вышел, так как стал фигурантом еще двух уголовных дел: ему вменили в вину растрату 359 млн руб., принадлежащих банку «Таврический», путем выделения подконтрольному фигуранту ООО «Космос» «невозвратных кредитов». Дело в настоящее время слушается Хамовническим райсудом Москвы, после того как Верховный суд по ходатайству Генпрокуратуры изменил его подсудность.

В 2025 году его обвинили в хищении долей одной компании и растрате при банкротстве другой на сумму около 800 млн руб., дело еще не дошло до суда. По версии следствия, оба преступления обвиняемый организовал в следственном изоляторе, находясь под судом по делу о хищении средств АО «Таврический банк».