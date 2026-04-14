Суд США отклонил иск Трампа к WSJ на $10 млрд

Окружной суд Флориды отклонил иск президента США Дональда Трампа на $10 млрд к изданию The Wall Street Journal (WSJ), медиамагнату Руперту Мердоку и издателям. Иск был подан в ответ на публикацию о том, что господин Трамп поздравил финансиста Джеффри Эпштейна с днем рождения запиской, сопровождаемой рисунком с сексуализированным подтекстом.

Содержание постановления суда приводит Independent. Согласно нему, Дональд Трамп не смог доказать, что статья была опубликована «с фактическим злым умыслом» — юридическим стандартом для доказательства клеветы. При этом истец имеет возможность «подать измененную жалобу».

В июле 2025 года WSJ опубликовало письмо, которое, как утверждает газета, адресовано Джеффри Эпштейну и подписано Дональдом Трампом. На нем присутствует изображение обнаженной женщины и подпись: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». Позднее представители наследника финансиста передали письмо членам Конгресса.

Дональд Трамп неоднократно отрицал авторство письма. Летом 2025 года он подал иск о клевете, заявив, что «ни подлинного письма, ни рисунка не существует». Саму публикацию он назвал «ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой новостью в бесполезной газете».

