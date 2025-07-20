Иск, поданный президентом США к владельцу, издателям и самой газете The Wall Street Journal за публикацию материала о том, что он якобы поздравил Джеффри Эпштейна с днем рождения запиской со скабрезным рисунком, остается в центре внимания медиа в США и Европе. Эксперты напоминают, что война с медиамагнатом, владельцем консервативного телеканала Fox News может больно ударить по самому президенту, и размышляют, не станет ли судебный процесс концом ведущей деловой газеты Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп держит в руках номер газеты The Wall Street Journal (архив)

Фото: Al Drago / Reuters Дональд Трамп держит в руках номер газеты The Wall Street Journal (архив)

Фото: Al Drago / Reuters

Трамп подал в суд на издателя The Wall Street Journal — Dow Jones — за статью об Эпштейне

Трамп многие годы был частым сутягой в отношении средств массовой информации, подавая иски к целому ряду ведущих газет и телеканалов. Значительное число его исков было отвергнуто уже на ранних стадиях. В отношении публичных лиц действуют особо высокие требования в делах о диффамации. Прецедент, установленный Верховным судом, требует от них доказать, что ответчик сознательно опубликовал лживое утверждение или действовал, безрассудно игнорируя правду.

В истории отношений Трампа и Мердока случился новый драматический поворот из-за иска к WSJ

Трамп, оставаясь Трампом, облек… угрозы в красочные формулировки… «Я отсужу его задницу и его третьеразрядную газетенку»,— предупредил Трамп… Для Трампа Мердок — опасный враг. Реальная опасность кроется в возможности жестких ударов по нему со стороны Fox News... Но верно и обратное… Говоря просто, затяжной конфликт с Трампом точно так же может ударить и по Fox в виде потери зрителей.

Иск Дональда Трампа к Руперту Мердоку разрушает узы, сформировавшие американских правых

Потрясающий разрыв дает понять, что 94-летний Мердок взвешивает вероятность того, что Трамп теряет контроль над движением MAGA из-за эпштейновской саги. Так говорят люди, близкие к медиамиллиардеру… За многие годы поддержка Мердоком бывшей звезды реалити-шоу ослабла. Он никогда лично не был фанатом Трампа, как говорят близкие к нему люди. Он не очень быстро поддержал кандидатуру Трампа на пост президента в 2016 году, а в 2024-м пытался объединить партию вокруг других кандидатов.

Трамп подал иск к Мердоку на $10 млрд, желая закрыть The Wall Street Journal

Выживание Руперта Мердока и его газеты, к которым подан иск в $10 млрд, под вопросом… Цель — закрыть деловую газету Манхэттена, потому что нападки на традиционную прессу всегда популярны у сторонников (Трампа.— “Ъ”).

Подготовил Николай Зубов