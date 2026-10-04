Черногория притормозила на пути в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в конце минувшей недели Черногорию, которая является первым на очереди кандидатом на вступление в Евросоюз. Несмотря на выраженную гостьей поддержку этим планам, в Брюсселе обеспокоены тем, что Черногория в последнее время замедлила движение в Евросоюз, а в сентябре не закрыла ни одного из разделов в переговорах о вступлении. Это делает проблематичным ее присоединение к ЕС в 2028 году. Тем не менее черногорское правительство пока не отказывается от планов введения виз для граждан РФ уже с 1 ноября. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

«Мы верим в Черногорию как 28-го члена ЕС к 2028 году и готовы оказать ей в этом поддержку»,— заверила Урсула фон дер Ляйен черногорские власти по завершении своего визита в адриатическую республику, третьего за последний год. Выраженная главой Еврокомиссии позиция логично следует из планов нынешнего руководства ЕС возобновить до конца своего мандата процесс расширения Евросоюза, а Черногория считается первым кандидатом на вступление. Исходя из этого, Брюссель пытается делать все, чтобы обеспечить черногорское членство уже в 2028 году.

Впрочем, пока движение Подгорицы в сторону Брюсселя идет не столь быстрыми темпами, как того хотелось бы Евросоюзу. Чтобы стать членом ЕС к намеченному сроку, Черногории нужно завершить переговоры о вступлении до конца этого года. Пока же из 33 переговорных позиций полностью согласованы только 18.

Более того, в последнее время процесс согласовании явно затормозился. В сентябре Черногория не «закрыла» ни одного раздела, хотя планировалось, что их будет четыре-пять.

Завершить за оставшиеся три месяца весь процесс, «закрыв» 15 переговорных позиций, будет крайне сложно.

Не менее сложно для Подгорицы будет и получить добро на вступление от всех 27 стран—членов ЕС. Соседняя Хорватия, к примеру, недавно напомнила черногорцам, что без ее согласия в ЕС те не вступят, а для получения такого согласия две страны должны снять все спорные вопросы, которых немало. Глава хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман, посетивший на минувшей неделе Черногорию, объявил, что та должна Загребу за имущество бывшей Югославии $2,7 млрд.

«Последние километры марафона всегда самые трудные,— напомнила черногорским властям Урсула фон дер Ляйен.— Потребуется постоянная политическая стабильность и широкая поддержка всех партий». А вот как раз с этим в Черногории возникли проблемы.

После того как спикер черногорского парламента и неформальный лидер правящей коалиции Андрия Мандич из партии «Новая сербская демократия» публично выразил в сентябре соболезнования в связи с кончиной осужденного за геноцид генерала Ратко Младича, оппозиция потребовала его смены.

Однако спикер фактически саботировал не только голосование в парламенте о своей отставке, но даже ее обсуждение.

В ответ оппозиция отказалась взаимодействовать с властями в принятии конституционных поправок, необходимых для вступления Черногории в ЕС.

Это грозит заблокировать или по крайней мере приостановить для Подгорицы процесс евроинтеграции. Посетившая на минувшей неделе Черногорию вместе с главой Еврокомиссии еврокомиссар по расширению Марта Кос напомнила хозяевам: «Евроинтеграция — это не только техническое выполнение критерий. Она подразумевает принятие европейских ценностей, включая отношение к военным преступлениям и наследию войн 90-х годов». Так что кончина генерала Младича может приостановить движение к ЕС не только Сербии (см. “Ъ” от 8 сентября), но и Черногории.

Тем не менее черногорские власти пока не отказываются от планов введения уже с 1 ноября виз для граждан РФ и некоторых других стран, что является условием для вступления адриатической республики в ЕС. В конце сентября правительство Черногории приняло решение об аннулировании договоров, которыми вводится безвизовый режим с РФ, Белоруссией и Турцией. Последовать примеру Хорватии, которая в 2013 году ввела визы для россиян только за три месяца до вступления в Евросоюз, в Подгорице, похоже, пока не решаются.