Балканские соседи обменялись риторическими ударами

Черногорский премьер Милойко Спаич обвинил «два государства региона» в планах дестабилизации Черногории на ее пути в Евросоюз. Хотя он не назвал конкретно ни одну соседнюю страну, практически никто в Черногории не сомневается, что премьер указал прежде всего на Сербию. В последнее время руководство двух соседних государств обменялось жесткими взаимными выпадами, что привело к новому обострению отношений между ними. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милойко Спаич

Фото: Risto Bozovic / AP Милойко Спаич

Фото: Risto Bozovic / AP

«У нас есть серьезная оперативная информация, что предстоящее завершение наших переговоров с ЕС о вступлении будет сопровождаться скоординированными гибридными действиями, в которые вовлечены официальные лица как минимум двух государств региона. Целью этих действий является дестабилизация Черногории при поддержке отдельных политиков и СМИ в нашей стране»,— объявил в конце минувшей недели в соцсетях Милойко Спаич.

Заявление черногорского премьера как в самой республике, так и в регионе в целом произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Хотя Милойко Спаич не назвал конкретно ни одну из упомянутых им двух соседних стран, в Черногории склоняются к тому, что премьер указал прежде всего на Сербию. В последнее время руководство двух соседних государств обменялось жесткими выпадами, что привело к новому обострению отношений между Белградом и Подгорицей.

Началось все с того, что президент Сербии Александр Вучич недавно упрекнул руководство Черногории в «проведении политики перевоспитания 33% проживающих в стране сербов, чтобы те перестали считать себя сербами на будущих переписях населения».

Сербский лидер также раскритиковал Подгорицу за бездумное следование политике Брюсселя: «Хочу спросить их, приняли ли они уже новый пакет санкций против России. Ведь они всегда впереди, когда Брюссель только анонсирует решение. Черногория всегда первая, даже не видя решения. Нет такого решения против РФ, которое они не поддержали, причем заранее и априори».

В ответ Милойко Спаич упрекнул сербского президента в том, что тот, «очевидно, не желает понять европейскую политику Черногории и берет на себя роль пиарщика России, читая другим лекции о принципиальности».

После чего тоже задает вопрос Александру Вучичу: «Как получилось, что Сербия стала одним из значимых источников оружия и боеприпасов для Украины? И при этом Москве она говорит одно, а Европе — другое».

Накал межгосударственной полемики подняла спикер сербского парламента Ана Брнабич, которая бросила в лицо черногорскому премьеру: «Президент Сербии Александр Вучич был для вас хорош, когда требовалась его помощь для вашего прихода к власти, а сейчас он для вас пиарщик России. Так бывает, когда у кого-то, как у вас, нет ни лица, ни хребта».

После этого удар по черногорскому премьеру нанес его недавний коллега по правящей коалиции, лидер просербской Демократической народной партии Милан Кнежевич. Он объявил, что Милойко Спаич, премьер страны—члена НАТО, с 2023 года числится резервистом армии соседней нейтральной Сербии, и продемонстрировал соответствующий документ из Белграда. И сам Милан Кнежевич, и партии черногорской оппозиции потребовали отставки премьера.

В ответ Милойко Спаич лишь посетовал, что «некогда талантливый политик теперь безропотно выполняет указания своего белградского начальника в стремлении любыми путями замедлить движение собственной страны в Европу». И чуть позже премьер фактически прямо обвинил Сербию в планах дестабилизации Черногории на ее пути в ЕС.

Александр Вучич все обвинения в дестабилизации соседа категорически отвергает.

«Я убежден, что он (Милойко Спаич.— “Ъ”) не имел в виду свою Сербию»,— саркастично заявил в конце минувшей недели сербский президент.

По оценкам черногорских экспертов, премьер страны выдвинул слишком серьезные обвинения в адрес соседей, чтобы останавливаться на полуслове, не конкретизируя их и не принимая ответных мер.

«Или государство точно знает, кто пытается дестабилизировать Черногорию, и действует в соответствии с этим, или же национальная безопасность используется для политической драматургии,— говорит глава черногорского Центра гражданского образования политолог Далиборка Уляревич.— Подобные обвинения не могут остаться на уровне политической игры "угадайте, кого я имел в виду"».