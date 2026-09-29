Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом
Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим другом и рассказал о теплых чувствах по отношению к северокорейскому коллеге. Глава Белого дома считает, что такое отношение взаимно.
«Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всем мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится»,— сказал господин Трамп журналистам.
Ранее президент США сообщил, что приказал сократить масштаб военных учений с Южной Кореей из-за «очень хороших отношений» с Ким Чен Ыном, а совместные маневры называл совершенно неуместным и враждебным сигналом Пхеньяну. До этого господин Трамп заявлял о желании встретиться главой КНДР. The New York Times сообщало, что Дональд Трамп собирался попросить председателя КНР Си Цзиньпина организовать личные переговоры с господином Кимом.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп потеплел к корейскому Северу».
Практический смысл такого сближения — в возможности вернуться к обмену шагами между США и КНДР. После встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2019 года США согласились прекратить совместные с Южной Кореей военные учения, а Ким Чен Ын, по словам Трампа, — уничтожить полигон для испытаний ракетных двигателей.
Дональд Трамп рассчитывал использовать новые переговоры для возобновления дипломатической инициативы по денуклеаризации КНДР. Однако на двух саммитах 2018 и 2019 годов стороны не достигли практических результатов, а вопрос о гарантиях безопасности КНДР в обмен на разоружение стал препятствием для дальнейших договоренностей.