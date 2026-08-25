Трамп объяснил сокращение учений с Сеулом хорошими отношениями с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ сократить масштаб военных учений с Южной Кореей из-за «очень хороших отношений» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По мнению американского президента, эти учения «посылали совершенно неуместный и враждебный сигнал» Северной Корее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Фото: KCNA / Reuters Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Фото: KCNA / Reuters

«Я был недоволен тем фактом, что США давным-давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, учения дорого обходились США, причем большую их часть финансировала американская сторона. Дональд Трамп добавил, что не стал отменять учения только потому, что «было уже слишком поздно».

Американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield начались 17 августа и изначально должны были продлиться до 27 августа. В МИД Северной Кореи назвали маневры демонстрацией агрессии и подготовкой к войне с КНДР. Вскоре после начала учений Дональд Трамп объявил о сокращении масштабов и финансирования учений. В итоге маневры завершились 21 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп потеплел к корейскому Северу».