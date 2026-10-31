Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Мир

МИД Ирана заявил об отсутствии планов встречаться с делегацией США в Катаре

Иранская делегация прибыла в Доху на переговоры с посредниками. Встреча с американской делегацией не планируется. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи телеканалу «Аль-Джазира».
«В настоящее время мы не видим необходимости встречаться с американцами. Наши условия ясны, и посредники продолжают консультации по ним»,— сказал иранский министр.
По словам господина Аракчи, в Катаре делегация Ирана обсуждает предложения, касающиеся ядерной программы республики. Переговоры ведутся с катарскими и пакистанскими посредниками.
«Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источники писал, что американская делегация сегодня присоединится к переговорам с иранской стороной в Дохе. По данным «Аль-Арабия», делегация Ирана обсуждает с посредниками предложения США, в частности послание вице-президента США Джей Ди Вэнса.
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Иран угрожает соседям войной на суше».