МИД Ирана заявил об отсутствии планов встречаться с делегацией США в Катаре
Иранская делегация прибыла в Доху на переговоры с посредниками. Встреча с американской делегацией не планируется. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи телеканалу «Аль-Джазира».
«В настоящее время мы не видим необходимости встречаться с американцами. Наши условия ясны, и посредники продолжают консультации по ним»,— сказал иранский министр.
По словам господина Аракчи, в Катаре делегация Ирана обсуждает предложения, касающиеся ядерной программы республики. Переговоры ведутся с катарскими и пакистанскими посредниками.