«Аль-Арабия»: Иран отправил делегацию в Катар для обсуждения идей США

По версии телеканала, в Тегеране инициативы господина Вэнса встретили позитивно, а на переговорах была «позитивная атмосфера». Это, как утверждает «Аль-Арабия», дает надежду на скорый прорыв в урегулировании. Однако в послании есть только общие принципы. Предложения по ядерной программе в Иране обсуждают специально созданные комитеты. Контакты с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи и посредниками сейчас идут напрямую.