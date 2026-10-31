«Аль-Арабия»: Иран отправил делегацию в Катар для обсуждения идей США
Иран отправил делегацию в Катар, чтобы прояснить детали возможных договоренностей с США. Тегеран изучает предложения, которые вице-президент США Джей Ди Вэнс передал в своем послании. Об этом со ссылкой на источники сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия».
По версии телеканала, в Тегеране инициативы господина Вэнса встретили позитивно, а на переговорах была «позитивная атмосфера». Это, как утверждает «Аль-Арабия», дает надежду на скорый прорыв в урегулировании. Однако в послании есть только общие принципы. Предложения по ядерной программе в Иране обсуждают специально созданные комитеты. Контакты с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи и посредниками сейчас идут напрямую.
Собеседники телеканала отмечают, что Иран согласен открыть Ормузский пролив, если получит гарантии полного и окончательного прекращения войны. Боевые действия, по мнению Тегерана, должны остановиться еще до официальных переговоров. В Дохе иранские представители вместе с катарской стороной согласовывают дорожную карту. Если ее удастся выработать и переговоры с Ираном продвинутся, в Катар приедет и американская делегация.