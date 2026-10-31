Денису Паслеру предложили трех кандидатов на пост мэра Невьянска

Комиссия рекомендовала кандидатов Денису Паслеру после проведения личных собеседований с каждым из политиков и рассмотрения их программ по видению развития Невьянска. «Они все нацелены на развитие экономики, человеческого потенциала, исторической и архитектурной направленности города. В итоге эти программы должны обязательно соединиться для того, чтобы уже по результатам голосования все кандидаты стали частью одной большой команды города, которая будет двигаться вперед»,— сказал председатель комиссии, заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов («Единая Россия»).