Денису Паслеру предложили трех кандидатов на пост мэра Невьянска
Комиссия по рассмотрению кандидатур на должность главы Невьянска рекомендовала губернатору Свердловской области Денису Паслеру внести в думу города для избрания имена трех претендентов, сообщили в департаменте информационной политики региона. В частности, одобрение получили все три политика, которые заявились на выборы: врио мэра Егор Корнилов (выдвинут от «Единой России»), директор школы №4, депутат гордумы Невьянска от «Единой России» Сергей Колногоров (выдвинут от общественной палаты Среднего Урала) и заместитель главы Невьянска по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Игорь Беляков (выдвинут от Совета муниципальных образований Свердловской области).
Комиссия рекомендовала кандидатов Денису Паслеру после проведения личных собеседований с каждым из политиков и рассмотрения их программ по видению развития Невьянска. «Они все нацелены на развитие экономики, человеческого потенциала, исторической и архитектурной направленности города. В итоге эти программы должны обязательно соединиться для того, чтобы уже по результатам голосования все кандидаты стали частью одной большой команды города, которая будет двигаться вперед»,— сказал председатель комиссии, заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов («Единая Россия»).
Вопрос об избрании мэра рассмотрят на очередном заседании думы Невьянска 12 депутатов от «Единой России», пять самовыдвиженцев, два политика от КПРФ и один от «Справедливой России».
В комиссию по оценке заявившихся кандидатов вошли всего семь человек: помимо господина Никонова претендентов отсматривали вице-губернатор Василий Козлов, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства региона — директор департамента по МСУ Вадим Дубичев, спикер гордумы Любовь Замятина, глава администрации Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов (все от «Единой России»), председатель общественной палаты Невьянска Вячеслав Мерзляков и директор департамента противодействия коррупции региона Андрей Оборок.
Всего заявиться на выборы мэра Невьянска могли восемь человек, однако КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия» и ВАРМСУ не стали предлагать своих кандидатов. Возможность выдвижения претендентов от других организаций и самовыдвижения исключили из областного закона в 2025 году.
Пост мэра Невьянска остается вакантным с конца июля — возглавлявший город с 2017 года Александр Берчук тогда подал в отставку из-за болезни. Временно исполнять обязанности главы муниципалитета по решению Дениса Паслера стал невьянский городской прокурор Егор Корнилов.