Мэры нашли выход

Сразу два мэра в Свердловской области ушли в отставки по собственным желаниям за один день — глава Первоуральска Игорь Кабец и глава Невьянска Александр Берчук. Ранее губернатор Денис Паслер подверг критике состояние городского хозяйства Первоуральска и, по словам эксперта, имел претензии к руководству Невьянска, где накануне был введен режим ЧС из-за паводка. Другой источник уверяет, что господин Берчук покинул должность из-за проблем со здоровьем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Берчук доработает главой Невьянского муниципального округа до 31 июля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Берчук доработает главой Невьянского муниципального округа до 31 июля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Думы Первоуральска и Невьянска единогласным решением депутатов в один день приняли отставки глав муниципалитетов Игоря Кабца и Александра Берчука.

Об отставке господина Кабца стало известно в понедельник — во время рабочей поездки в Первоуральск губернатор Денис Паслер заявил, что глава покидает свою должность. «Даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы город только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством»,— пояснил глава региона. Игорь Кабец возглавлял город с 2018 года, был переизбран в 2023 году.

Распоряжением губернатора временно исполняющим полномочия главы муниципального округа Первоуральск назначен Денис Поляков, ранее занимавший пост вице-мэра по ЖКХ.

Первоуральск является одним из крупнейших промышленных центров Среднего Урала. Исторически градообразующим предприятием является Первоуральский новотрубный завод (входит в ТМК). В городе базируются «Хромпик», Первоуральский динасовый завод, «Киберсталь» и другие. Первоуральск расположен примерно в 50 км от Екатеринбурга. По данным на 2025 год в Первоуральском муниципальном округе проживает около 129 тыс. человек, из них 110 тыс. — городское население.

Об отставке господина Берчука с поста главы Невьянска стало известно в четверг, 23 июля. Официальных заявлений по поводу него свердловские власти не делали. Источник «Ъ-Урал» сообщили, что он покидает должность из-за болезни. Другой собеседник заявил, что о снятии главы стало известно в понедельник и к главе Невьянска были вопросы у руководства областью. Напомним, Александр Берчук стал главой Невьянск в 2017 году, в 2022 году вновь возглавил местную администрацию сроком на пять лет. Дозвониться до мэра не удалось. По данным «Ъ-Урал» господин Берчук работает до 31 июля.

Площадь Невьянского муниципального округа составляет 1,9 тыс. кв. км. Расстояние от Екатеринбурга до Невьянска составляет 89 км. В состав муниципалитета входят 35 населенных пунктов. Невьянск широко известен благодаря Невьянской башне, которая была построена в 1721—1725 годах по приказу промышленника Акинфия Демидова. Высота объекта составляет 57,5 м, оно имеет отклонение от вертикали вверху — считается, что при строительстве была допущена ошибка. Башня включена в список исторических памятников государственного значения. Население Невьянска по данным Свердловскстата на начало 2025 года — 37,1 тыс. человек.

Источники полагают, что и в том, и в другом случае губернатор пришел к такому решению после того, как главы не справились с рядом проблем, например, с паводком, который обрушился на несколько территорий региона. Так, накануне на территории Невьянского округа был введен режим ЧС. Согласно данным администрации, он будет действовать до 21 августа. «Признать обстановку, вызванную дождевым паводком, сложившуюся в результате прохождения неблагоприятных и опасных метеорологических явлений, обусловленных сильными дождями и повышенными сбросами с вышестоящих водохранилищ на территории Невьянского муниципального округа чрезвычайной ситуацией муниципального характера»,— говорится в документе.

Директору местного МУПа получено организовать круглосуточный мониторинг за пропуском воды через гидротехнические сооружения, в том числе контроль за уровнем воды в Невьянском водохранилище.



По мнению руководителя экспертного клуба Свердловской области Анатолия Гагарина, в случае с Первоуральском отставка назревала давно (о проблемах, накопившихся в Первоуральске, предшествовавших отставке «Ъ-Урал» писал 20 июля. «Действительно, там нужна была смена персон. Пока там исполняет обязанности заместитель. Посмотрим, как он справится, возможно, он и станет тем руководителем, который будет соответствовать поставленным задачам. Город прекрасный, но, к сожалению, уровень управленческой культуры оказался ниже необходимого»,— пояснил «Ъ-Урал» господин Гагарин.

Главу Невьянска Александра Берчука он считает хорошим управленцем. По его словам, отношение невьянцев к мэру было положительным. Другое мнение у политолога Александра Белоусова: «По моему мнению, это отставки, связанные с неудовлетворительной работой двух глав в кризисных ситуациях. Были проблемы с подтоплениями и главы недостаточно серьезно восприняли ситуацию. Это было именно губернаторское решение и для всех глав это достаточно серьезный сигнал в текущей ситуации».

Источники отмечают, что прошлый глава региона Евгений Куйвашев (возглавлял Свердловскую область в 2012-2025 годах) более лояльно относился к тем или иным ситуациям в муниципалитетах. У Дениса Паслера «более жесткий управленческий стиль» и при возникновении серьезных проблемы главы сейчас уходят в отставку. Так, весной в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском мэр Евгений Писцов ушел в отставку — в городе давно происходил внутриэлитный конфликт. Врио главы стал экс-глава администрации Южного управленческого округа региона Владимир Шауракс, который должен был погасить конфликты. Вопрос об избрании мэра Березовского ранее был перенесен на сентябрь.

Мария Игнатова