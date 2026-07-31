Паслер назначил экс-прокурора Егора Корнилова врио главы Невьянска

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Егора Корнилова временно исполняющим полномочия главы Невьянского муниципального округа. Он приступит к исполнению обязанностей с 1 августа, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Егор Корнилов родился в 1981 году в Екатеринбурге, окончил Уральскую государственную юридическую академию. Начал трудовую деятельность следователем прокуратуры в Магнитогорске. Позже работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Свердловской области. С 2010 года занимал должность заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга, с 2016 года — прокурора Североуральска, с 2021 года — невьянского городского прокурора.

Напомним, прежний мэр Невьянска Александр Берчук подал в отставку 23 июля. Источник «Ъ-Урал» сообщал, что он покидает должность из-за болезни. Другой собеседник заявлял, что к главе Невьянска были вопросы у руководства области.

Подробнее об этом в материале «Ъ-Урал» — «Мэры нашли выход»

Полина Бабинцева