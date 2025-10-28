«Имитация уходит, появляется настоящая демократия»

Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект о новом порядке избрания мэров. Теперь местные думы будут утверждать глав местных администраций из числа двух и более кандидатов, предложенных губернатором Денисом Паслером. Хотя представители оппозиции до заседания обещали выступить против законопроекта, в ходе обсуждения они поняли, что губернатор будет предлагать думам «достойных кандидатов».



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер присмотрит кандидатов в мэры

Законопроект Дениса Паслера о новом порядке избрания глав муниципалитетов Свердловской области заксобранию представил заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов.

Согласно документу, господин Паслер попросил парламентариев позволить ему лично утверждать кандидатов в главы 69 из 94 муниципалитетов Свердловской области и предлагать их на рассмотрение местным думам. Конкурсные комиссии из числа муниципальных депутатов и представителей от губернатора, которые отвечали за отбор претендентов, он предложил отменить. Новый порядок избрания глав не коснется пяти городских и 16 сельских поселениях, закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Новоуральск, Лесной, Свободный и Уральский.

«Принятие закона позволит усовершенствовать механизм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, повысить эффективность публичной власти в целом»,— заверил Сергей Никонов.

После отмены выборов глав в большинстве муниципалитетов в 2016 году свердловские власти заявили, что комиссии смогут выявить достойных претендентов на должность градоначальника и предложить их на рассмотрение муниципальным депутатам. Конкурс состоял из двух этапов: проверка необходимых документов кандидатов и представление программы развития территории в ходе публичной презентации и личного собеседования. Заявку на отбор претендентов мог подать любой желающий.

Как пояснил Сергей Никонов, рекомендовать губернатору претендентов в мэры смогут только партии с представительством в Госдуме или заксобрании, Совет муниципальных образований Свердловской области, общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Денис Паслер за 60-90 дней до истечения полномочий действующего главы вносит в местные думы список из двух и более претендентов на руководящий пост. В случае отказа депутатов избирать главу губернатор в течение 10 дней объявляет повторное внесение предложений о кандидатурах.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия»; ЕР) признала, что парламентарии «не всегда соглашались друг с другом» в ходе обсуждения инициативы губернатора, однако «нашли консенсус».

Со спикером не согласился депутат от КПРФ Олег Гордеев, который призвал заксобрание вернуть прямые выборы мэра, что позволяет новый федеральный закон №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». «Авторы законопроекта предлагают самый жесткий и антидемократичный путь назначения сверху»,— заявил он.

Депутат Евгений Старков (ЕР) поинтересовался у господина Гордеева, проводили ли коммунисты прямые выборы председателей горисполкомов, когда были у власти. Член фракции КПРФ парировал, что вопрос не относится к теме его выступления.

Людмила Бабушкина подчеркнула, что перед отменой прямых выборов мэров в 2016 году заксобрание запросило мнение всех местных дум о нововведениях.

«Все, кроме одного муниципалитета, поддержали непрямые выборы глав, а именно выборы через конкурсную комиссию. Отбор кандидатов с участием общественной палаты, политических партий и ассоциаций дает более широкую возможность гражданам участвовать в выборах главы территории»,— заверила председатель.

Госпожу Бабушкину поддержал руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Армен Карапетян, который оставил без внимания призыв лидера регионального отделения партии, депутата Госдумы Андрея Кузнецова голосовать против принятия законопроекта. «Поскольку кандидаты на пост главы будут представлены в местную думу губернатором, они будут достойные. Это правильно и перспективно для развития любого муниципалитета»,— подчеркнул господин Карапетян.

За одобрение документа высказался и глава фракции ЛДПР Александр Каптюг, ранее воздержавшийся от голосования за одобрение инициативы в ходе заседания комитета по региональной политике.

«Законопроект закрепляет ответственность губернатора за предлагаемую кандидатуру. Это является гарантией качественного отбора и профессиональной состоятельности кандидатов»,— отметил либерал-демократ.

В поддержку позиции коммунистов выступил лидер фракции «Новые люди» Рант Краев. Он признал, что конкурсные комиссии «имеют недостатки», однако призвал коллег не отказываться от них. «Речь идет не о недоверии действующей власти, что губернатор будет назначать непонятных людей, а о том, чтобы сохранить баланс между централизацией и демократией, чтобы люди сами о себе заявляли, пробивались к власти для служения своей малой Родине»,— пояснил он.

Первый вице-спикер, глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий в ответ заявил, что выбор главы из кандидатов от конкурсной комиссии является «имитацией демократии». Экс-мэр подчеркнул, что законопроект господина Паслера позволит «убрать шторки-занавески, которые прикрывали истинное распределение сил» в муниципалитетах.

«Имитация уходит, появляется настоящая демократия, когда все обозначенные в законе категории, имеющие право инициативы, в состоянии подать эти кандидатуры, а дальше губернатор их рассматривает. То, что меняется система, не несет никакого ущерба для того, чтобы достойные люди имели возможность появиться в списке у губернатора»,— заверил господин Чернецкий.

Бывший мэр добавил, что на протяжении всего периода руководства Екатеринбургом «придерживался идеи, что глава города должен выбираться всеобщим голосованием». «Но в нашей жизни многие вещи изменились. Я говорю даже не о спецоперации, которая наложила ответственность на органы власти с точки зрения соблюдения дисциплины, а о серьезном распределении ресурсов в сторону региональной власти»,— пояснил Аркадий Чернецкий.

По итогу обсуждений за принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении выступили 34 депутата, шесть — против, один — не голосовал.

Василий Алексеев