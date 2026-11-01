Фастфуд прошелся по партнерам
Владельцы бренда Rostic’s выкупили франчайзи
Подконтрольная совладельцам бренда Rostic’s и его крупнейшему партнеру International Restaurant Brands компания ООО «Рестораны быстрого питания» выкупает бизнес калужского франчайзи сети. Пока в сделку вошли два заведения, но в результате речь может пойти о покупке четырех компаний за 260 млн руб. Сеть последовательно сокращает количество независимых ресторанов под своим брендом.
Франчайзи Rostic’s — ООО «Рестораны быстрого питания» — 29 октября получил 100% в ООО ТК, следует из СПАРК. Последнее тоже работает под брендом Rostic’s. Гендиректор «Ресторанов быстрого питания» Артур Хафизулин сообщил “Ъ”, что это часть сделки по покупке заведений другого партнера, который развивался на территориях, где до этого компания не присутствовала. На конкретном юрлице, по его словам, два ресторана. Условия всей сделки он не раскрыл.
Rostic’s – одна из крупнейших российских сетей быстрого питания, существует с 1993 года. Брендом управляет ООО «Юнирест». До 2022 года эта компания называлась «Ям Ресторантс Раша» и контролировалась американской Yum! Brands. Тогда она владела в России мастер-франшизой KFC и 70 ресторанами под вывеской. Уходя из страны, Yum! Brands продала бизнес ижевскому франчайзи сети — ООО «Смарт сервис ЛТД»,— сохранившему сейчас 77% в компании. После этого все 1,2 тыс. заведений стали работать как Rostic’s, сейчас речь идет уже об 1,3 тыс. кафе. Выручка ООО «Юнирест» в 2025 году выросла на 18,8% год к году, до 30,8 млрд руб., чистая прибыль упала на 27,5%, до 4,1 млрд руб.
«Рестораны быстрого питания» — структура, связанная с «Юнирестом». 49,9% в ней принадлежат владельцам «Смарт Сервис ЛТД» Андрею Осколкову и Константину Котову. Оставшиеся 50,1% — у крупного франчайзи Rostic’s International Restaurant Brands (IRB), который в прошлом году получил 20% в «Юниресте». IRB управляет более чем 700 заведениями Rostic’s в 140 городах. В 2025 году выручка ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» составила 49,2 млрд руб., увеличившись на 15,5% год к году. Чистая прибыль выросла на 52,4%, до 1,5 млрд руб. Владеют компанией инвестиционные фонды.
ООО ТК зарегистрировано в Калуге. Его выручка в 2025 году выросла на 16,3% год к году, до 170,6 млн руб., чистая прибыль составила 2 млн руб., потеряв 10,2% за год. До передачи «Ресторанам быстрого питания» ТК принадлежала Бежану Кобешавидзе (75% долей) и Виктору Борсуку (25%). Господин Борсук возглавляет комитет по территориальному развитию города и городскому хозяйству городской думы Калуги, а также выступает совладельцем нескольких зарегистрированных в городе юрлиц.
Господин Кобешавидзе владеет долей в брянском франчайзи Rostic’s — ООО «Фудпарк» — с выручкой 185,3 млн руб. в 2025 году. Еще один учредитель «Фудпарка» — Павел Черванов, совладелец другого франчайзи Rostic’s, брянского ООО «Рестораны быстрого обслуживания» с выручкой 121,1 млн руб. Другие учредители последней, Максим Ещин и Дарья Ольшевская, также владеют долями в одноименной компании-франчайзи из Калуги. Ее выручка — 178,3 млн руб. Господа Кобешавидзе, Черванов и Борсук “Ъ” оперативно не ответили.
Инвестбанкир Илья Шумов не исключает, что комплексная сделка может включать приобретение и этих трех франчайзи Rostic’s. В этом случае ее стоимость составит 260 млн руб., говорит он. Только ООО ТК, по оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоит 50 млн руб.
Продажа бизнеса — это возможность перераспределить капитал в условиях растущей конкуренции на рынке фастфуда и снижения доходности небольших операторов питания, считает господин Бурмистров.
Руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева замечает, что небольшим партнерам Rostic’s все сложнее сохранять независимость в контексте консолидации сети.
«Юнирест» и IRB действительно скупают рестораны-франчайзи. В 2023 году «Смарт Сервис ЛТД» выкупил у польской Amrest ООО «Амрест» (ныне — ООО «Майрест»), управлявшее тогда 215 заведениями KFC. В апреле этого года 75% в этой компании перешло IRB. В 2024 году «Юнирест» выкупил мажоритарную долю в ООО «Эй Кей Раша», под управлением которого на тот момент было более 100 заведений. Компания перестала и продавать франшизы, напоминает Анна Васильева.