Фастфуд прошелся по партнерам

Rostic’s – одна из крупнейших российских сетей быстрого питания, существует с 1993 года. Брендом управляет ООО «Юнирест». До 2022 года эта компания называлась «Ям Ресторантс Раша» и контролировалась американской Yum! Brands. Тогда она владела в России мастер-франшизой KFC и 70 ресторанами под вывеской. Уходя из страны, Yum! Brands продала бизнес ижевскому франчайзи сети — ООО «Смарт сервис ЛТД»,— сохранившему сейчас 77% в компании. После этого все 1,2 тыс. заведений стали работать как Rostic’s, сейчас речь идет уже об 1,3 тыс. кафе. Выручка ООО «Юнирест» в 2025 году выросла на 18,8% год к году, до 30,8 млрд руб., чистая прибыль упала на 27,5%, до 4,1 млрд руб.