Крылышки не взлетели

С рынка может уйти бывший франчайзи фастфуд-сети Rostic`s ООО «Фаст фуд маркет»: компания готовится подать заявление о банкротстве. 25 находившихся ранее под ее управлением заведений структура лишилась в начале года. Контролирующий бизнес Rostic`s «Юнирест» постепенно сокращает сотрудничества с франчайзи, консолидируя заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Экс-франчайзи сети Rostic`s ООО «Фаст фуд маркет» 16 сентября намерено обратиться с заявлением о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом говорится в сообщении компании на портале «Федресурс» от 16 сентября. В качестве кредиторов фигурируют Сбербанк, Федеральная налоговая служба, структуры ФПК «Гарант-инвест» и другие. В «Фаст фуд маркете» и его контрагентах “Ъ” не ответили.

В «Юниресте» (управляет брендом Rostic`s) “Ъ” пояснили, что на работе сети ситуация не скажется. Заведения «Фаст фуд маркета» перешли в управление компании «Арт рест». Эта организация, в свою очередь, принадлежит самому «Юниресту», следует из СПАРК.

«Фаст фуд маркет» существует с 2016 года. Согласно СПАРК, компанией владеют Сергей Снетков (51% долей) и Ольга Шуленина (49%). Господин Снетков ранее был связан со структурами, управлявшими недвижимостью. Госпожа Шуленина инвестирует в рестораны, в частности, сеть True Cost. Гендиректор «Фаст фуд маркета» Петр Немилов, он также член совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"» и управляет другими структурами этой группы.

В 2025 году выручка ООО «Фаст фуд маркет» составила 2,6 млрд руб., сократившись год к году на 4,8%. Чистая прибыль составила 117 тыс. руб. против 107 тыс. руб. годом ранее. На начало 2026 года компания управляла как минимум 25 ресторанами под брендом Rostic`s. В январе Telegram-канал «Shot проверка» сообщал об их закрытии и увольнении 600 сотрудников. Позднее заведения возобновили работу.

«Фаст фуд маркет», вероятно, столкнулся с финансовыми проблемами. В 2026 году организация получила 25 исков от контрагентов на общую сумму 22,8 млн руб., следует из СПАРК. Для сравнения: за весь 2025 год исковая нагрузка не превысила 5,3 млн руб. По данным сервиса «Прозрачный бизнес», сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам компании на 1 августа 2026 года составила 176,2 млн руб.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что само по себе расторжение франчайзинговых договоров могло привести к банкротству. Но возможен и сценарий, в рамках которого отказ от этих соглашений был частью защитной стратегии от кредиторов и способом вывести заведения сети из-под удара, переоформив на другую компанию.

850 рублей составил средний чек в заведениях быстрого питания России в январе—августе 2026 года, по данным «Чек Индекса».

«Юнирест» уже несколько лет придерживается стратегии консолидации франчайзи, говорит эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Алена Овчинникова. Она напоминает, что за последние годы не было продано ни одной франшизы Rostic`s. «Юнирест», напротив, сам скупал активы франчайзи. В 2024 году структура получила мажоритарную долю в ООО «Эй Кей Раша», под управлением которого были более 100 заведений. В 2023 году акционер «Юниреста» ООО «Смарт сервис ЛТД» получило 100% в ООО «Майрест» (бывшее Amrest, управляющее тогда 215 заведениями KFC, позже перешли под бренд Rostic`s). Позже в эту компанию вошли структуры International Restaurant Brands — еще одного франчайзи Rostic`s.

Господин Ванчугов не исключает, что банкротство «Фаст фуд маркета» связано с проблемами ФПК «Гарант-инвест».

В декабре 2024 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-инвест». Спустя четыре месяца кредитная организация не смогла исполнить обязательств по выкупу облигаций на 2,83 млрд руб., затем допустила несколько дефолтов по облигациям. В ноябре 2025 года суд арестовал членов правления «Гарант-инвеста», включая основателя Алексея Панфилова.

Рынок фастфуда чувствует себя лучше заведений других форматов. По данным «Чек Индекса», в январе—августе 2026 года число чеков в точках быстрого питания России выросло на 2% год к году, в ресторанах и барах количество чеков сократилось на 4%.

Дарья Андрианова