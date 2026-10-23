Россия и Украина провели обмен гражданскими
Воссоединение российских и украинских семей произошло на белорусско-украинской границе. Шесть семей вернутся в Россию, а шесть — отправятся на Украину, передает корреспондент «РИА Новости».
Обмен гражданскими между Россией и Украиной состоялся на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области в Белоруссии. Перед этим там же встретились омбудсмены двух стран Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец.
В прошлый раз Россия и Украина проводили обмен гражданскими 17 сентября. Тогда в Россию вернулись три человека, 15 граждан отправились на Украину. Мероприятие проходило в том же пункте пропуска.